Cassà també comptarà durant aquest curs 22-23 amb el projecte Diver(SOS), que arriba a la seva segona edició. L’objectiu d’aquesta proposta és promoure el respecte cap a la diversitat de la societat, tant a Catalunya com, més concretament, a Cassà. El tema escollit per l’Ajuntament per aquest curs ha estat la diversitat lingüística per donar a conèixer arreu del municipi la varietat de llengües que hi ha, així com potenciar l’ús social del català com a llengua d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social.