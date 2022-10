Usuaris de la zona de passeig que ressegueix el riu Onyar pel centre de Girona han mostrat la seva queixa perquè hi troben, diàriament, ampolles de plàstic i de vidre i llaunes de cervesa o de refrescos. Sempre en diversos pilons. Expliquen que la freqüència de recollida de deixalles no és prou alta perquè les deixalles hi solen estar diversos dies.

Per postres i increment d’indignació, les màquines que seguen la gespa no les detecten i hi acaben passant per sobre i les esmicolen. Un perill per molts gossos que es deixen córrer lliures a banda i banda de riu i que no són conscients que hi ha aquests petits trossos de vidre o de llaunes. Indiquen que abans de fer treballar les màquines caldria retirar la brossa.

Assenyalen també que hi ha persones que baixen al riu i no s’enduen les deixalles però també que hi ha gent que les llança daltabaix des del carrer del Carme o del carrer de la Font del Rei. A més a més, indiquen que massa sovint les papereres estan plenes massa hores. A la zona del Carme solen aparèixer aquestes deixalles al riu a l’alçada de la pista poliesportiva i a sota de la passera de Bisbe Lorenzana. Pel que fa a la banda de passeig del carrer de la Font del Rei, la concentració més gran de llaunes i ampolles situa darrere de la gasolinera i d’una botiga que ven pizzes.