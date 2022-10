Diumenge es va celebrar a Llagostera la 23a edició de la Ruta dels Molins, on hi van participar un centenar de persones. El Grup Excursionista Bell-Martí, organitzador de l’esdeveniment, va dissenyar dos recorreguts, un de 18 quilòmetres i un altre de 9. En els dos casos, passaven per tots els molins i rescloses de Ridaura.