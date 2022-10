Celrà tornarà a viure la festa d’en Bernat Banyut sense restriccions, després de dos anys celebrant-se d’una forma més íntima a causa de la pandèmia. D’aquesta manera, diferents escenes de teatre, música, dansa o capgrossos ocuparan dissabte a la tarda la Torre Desvern, que acollirà la desena edició d’aquest esdeveniment. Serà la primera vegada que aquest espai emblemàtic del municipi ha estat l’escollit per dur a terme els actes de la festa d’en Bernat Banyut. De fet, segons la rondalla, aquest indret és on habitava Bernat Verdaguer i durant la festivitat se celebra el dia en què el comte despòtic fou maleït i condemnat a vagar eternament en forma de mussol i a ser caçat any rere any com a símbol de la llibertat del poble. La rondalla es va convertir en una obra il·lustrada per David Guàrdia i, al seu voltant es van organitzar tallers de teatre i capgrossos per elaborar el contingut d'una festa que va néixer l’any 2012.