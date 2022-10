L'Ajuntament de Girona participa en la campanya solidària 'Recicla vidre per elles', una iniciativa impulsada per Ecovidrio que té com a objectiu mobilitzar la ciutadania a reciclar envasos de vidre per cuidar el medi ambient i per contribuir, alhora, en una causa solidària: la prevenció del càncer de mama. A partir d'avui, i durant les pròximes setmanes, dos iglús roses estaran ubicats al Mercat del Lleó. Els envasos de vidre dipositats es transformaran en una donació a la Fundació Sandra Ibarra.

La campanya, que enguany arriba a la vuitena edició, es duu a terme amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama. A més de comptar amb Sandra Ibarra, presidenta de la Fundació, com ambaixadora del projecte, la il·lustradora Sara Herranz s'ha unit a la iniciativa i ha elaborat un manifest, titulat 'Prometo cuidar-me', per conscienciar la ciutadania de la importància de tenir cura del medi ambient i de l'autoexploració per a la prevenció d'aquest tipus de càncer.

Per la seva part, com a símbol de la conscienciació i solidaritat amb el càncer de mama, Agatha Ruiz de la Prada ha dissenyat un miniglú especial per a l'ocasió en el qual es destaca el lema de la Fundació Sandra Ibarra: 'Plens de vida'. El miniglú es podrà adquirir a través de la web miniglu.es, i els beneficis es destinaran a la Fundació Sandra Ibarra per contribuir a la prevenció i investigació del càncer.

La iniciativa està impulsada per Ecovidrio, l'entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge dels residus d'envasos de vidre. En aquesta ocasió, la proposta s'ha estès per més de 170 ciutats de tot el territori estatal, entre les quals hi ha setze municipis catalans com Reus o Lleida, a més de Girona. Així doncs, Ecovidrio ha instal·lat 400 contenidors roses per tot el territori estatal i 26 a Catalunya.

Dades de reciclatge de vidre al Girona

Segons les últimes dades, el 2021 les persones residents a Girona van reciclar un total de 2.340 tones d'envasos de vidre, cosa que suposa que cada habitant va reciclar de mitjana 23 kg. Respecte a la taxa de contenerització, Girona se situa amb una mitjana de 269 habitants per contenidor i compta amb un total de 379 contenidors pels residus d'envasos de vidre.