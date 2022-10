La regió sanitària de Girona ha reprès el programa per combatre el sobrepès i l'obesitat infantil que havia estat tres anys aturat per la pandèmia. Un total de 362 infants de les comarques gironines d'entre 7 i 12 anys i les seves famílies han participat des del 2014 en el programa de l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) que promou hàbits saludables. La darrera sessió abans de l'arribada de la covid-19 va ser el 2019 i aquest dimarts es recupera l'activitat amb una sessió de formació a la Casa de Cultura que compta amb la participació de més d'una setantena de professionals de pediatria, infermeria, nutrició i referents de benestar emocional i salut comunitària. L'objectiu de la trobada és presentar els resultats del programa, formar professionals i reprendre les activitats grupals aquest curs escolar 2022-2023.

El programa es va començar a implantar a la demarcació l'any 2014 amb una primera fase pilot que es va fer a Figueres i Llagostera (Gironès). Hi van participar dotze infants. A partir d'aleshores, es va anar estenent fins a arribar a desenvolupar-se a 24 àrees bàsiques de salut de les 29 que gestionen les dues entitats. Així, han fet sis edicions del programa, que s'ha traduït en 57 grups psicoeducatius. Hi han participat 174 nenes i 188 nens, el 91,7% dels quals han culminat el programa que dura onze setmanes i en què es fan cinc revisions: al principi de la intervenció, en finalitzar el programa, i al cap de 3, 6 i 12 mesos.

Les dades analitzades durant aquestes sis edicions, i presentades aquest matí per la coordinadora de Nen@s en Moviment, la infermera Anna Reñé, revelen que a l'inici de la intervenció els infants presentaven un índex de massa corporal (IMC) en desviació estàndard de 2,31 de mitjana (1 és pes dins la normalitat, més d'1 és sobrepès, més de 2 és obesitat i més de 3, obesitat mòrbida). En finalitzar la intervenció, el seu IMC en desviació estàndard estava situat a 1,99. Així, a l'inici del programa, les dades recollides evidenciaven que un 6,6% dels nens tenien un IMC considerat normal, un 33,9% tenien sobrepès i un 59,3% presentaven obesitat. Les dades recollides al cap d'un any de finalitzar el programa revelen que un 13% dels participants estava dins del pes normal, un 40,4% tenia sobrepès i un 46,6%, obesitat.

Més esport i més autoestima

El programa potencia el seguiment de la dieta mediterrània, la pràctica d'esport i el benestar emocional, tant de forma individual com dins l'entorn familiar. En relació amb la valoració de la qualitat de la dieta mediterrània, l'estudi conclou que la intervenció incideix favorablement tant en els infants com en les famílies similarment.

Les dades analitzades també posen en relleu que els infants feien una mitjana de 2,24 hores d'activitats esportives a la setmana abans de l'inici del programa i que van augmentar a 3,39 setmanals al final de la intervenció. La pràctica esportiva, però, va disminuir a mesura que passaven els mesos de la finalització del programa, també l'esport en família. Per això, el programa remarca la importància de treballar amb les famílies per aconseguir un canvi d'hàbits.

Un dels darrers ítems analitzats és l'autoestima d'aquests infants. Abans de començar el programa, tenien uns nivells d'autoestima per sota de la mitjana, però es va situar «dins els paràmetres de la normalitat» a través de la intervenció dels 'Nen@s en moviment'. Una situació que es manté «sostinguda» amb el pas dels mesos. Durant aquests anys, s'han format en el programa Nen@s en Moviment un total de 91 professionals sanitaris de pediatria i d'infermeria, la gran majoria dels quals han fet sessions. Aquest any, participen també a la jornada de presentació tant dietistes-nutricionistes com referents de benestar emocional i salut comunitària, dues figures incorporades darrerament en els centres d'atenció primària.

Un dels principals problemes relacionats amb l'obesitat infantil és la repercussió que aquesta té en la qualitat de vida del menor. L'excés de pes tendeix a perpetuar-se fins a la vida adulta i això comporta un factor de risc de malalties que hi estan associades. Per aquest motiu, les estratègies d'intervenció inclouen un abordatge de la conducta i els hàbits dels infants, així com dels del seu entorn familiar, que implica canvis nutricionals, emocionals i d'estil de vida.

El programa Nen@s en moviment engloba un conjunt d'actuacions dirigides especialment als alumnes de 3r, 4t i 5è d'educació primària amb sobrepès o obesitat, que té per objectiu ajudar-los a adquirir conceptes bàsics d'alimentació saludable, incrementar el temps que dediquen a l'activitat física i mantenir o augmentar la seva autoestima per normalitzar-los l'índex de massa corporal. Una de les característiques és que en el tractament de l'obesitat infantil s'hi implica la família, professors, monitors de lleure i professionals de la salut. El programa s'aproxima a l'espai natural de l'infant, al seu dia a dia, per tal de facilitar-li l'elecció de les opcions més sanes i tenint com a pilars fonamentals l'alimentació, l'exercici físic i les emocions.

Al llarg de les diferents sessions (que es fan a diversos espais, entre els quals hi ha les escoles) duen a terme una teràpia en grup on infants i familiars treballen amb temes relacionats amb la salut –com ara alimentació saludable, publicitat enganyosa, autocontrol, imatge corporal, comunicació, resolució de conflictes, drets personals, autoestima, relaxació i activitat física–, amb l'objectiu que els participants hi puguin expressar les seves emocions en relació amb el tema del sobrepès, l'obesitat i les seves conseqüències. El programa dura onze setmanes amb sessions setmanals d'una hora i mitja i, en alguns municipis, els ajuntaments hi col·laboren atorgant una beca esportiva a tots els infants que hi participen.