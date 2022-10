Els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Girona consideren que la proposta de taxes i impostos de l’equip de govern per l’any vinent no incorporen cap novetat ni nou plantejament. De moment, cap formació ni cap regidor s’ha mostrat obert a facilitar-ne l’aprovació. Es tracta d’una proposta de l’equip de govern (JxCAT i ERC) que, en línies generals consisteix en congelar les taxes i els impostos. Tot i això, en cas que cap grup donés suport al text del govern, es mantindrien les ordenances vigents. Per tant, de facto, es congelarien. Això sí, no s’incorporarien, de moment algunes modificacions anunciades com la reducció de la tarifa per tinença d’animals que ha de passar dels 35 als 20 euros. Tampoc cap de les propostes que faci l’oposició. Tanmateix, es podrien acabar incorporant igualment amb una modificació puntual de les ordenances.

Guanyem

El portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, ha assegurat que queda per resoldre «la gran incògnita» de com es quadrarà el pressupost. «El govern admet que hi haurà una forta pujada de les despeses - per l’increment del sou dels treballadors i per l’encariment del preu dels subministraments- però en canvi anuncia que es congelaran els ingressos. S’ha d’explicar a la ciutadania com es quadraran els comptes. Ens preocupa que això desemboqui en una retallada als serveis públics». Guanyem vol estudiar la proposta d’ordenances amb deteniment abans d’entrar a valorar-la a fons tot i que en línies generals, troben a faltar «una major progressivitat».

A primer cop d’ull observen que d’entre les poques novetats que inclouen les ordenances hi ha una mesura que valoren molt positivament: una taxa per ocupació de la via pública a les empreses de repartiment de productes com Amazon.

Tot i això, considera que les ordenances presentades neixen una vegada més «coixes» perquè no hi figuren algunes de les mesures acordades entre Guanyem i Junts a l’acord pels comptes de 2020. «Ja fa tres anys que vam pactar que s’estudiaria i s’introduiria una taxa als autobusos turístics i un cop més ens trobem que l’acord no es compleix», ha argumentat Salellas.

PSC

Mentrestant, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, considera que el que ha presentat el govern és una «no proposta» i que ho ha fet tard i amb poc marge ja que s’han aprovar abans que acabi el mes. Ha demanat a l’equip de govern que «s’adapti a un entorn d’inflació i, en especial, d’encariment del preu de les energies». Per això, han presentat un seguit de propostes que, segons argumenten, «ajudarien als gironins i al teixit econòmic de la ciutat».

Ha dit que el grup socialista «ha estat treballant d’urgència les últimes hores per presentar una proposta completa que sigui un canvi estructural adaptat a les circumstàncies dels impostos i taxes que es paguen a Girona», ha dit Paneque. «Girona urgeix i mereix que els diners que recaptem s’adaptin a les circumstàncies actuals», ha insistit.

Les propostes són la bonificació del 50% de la taxa d’escombraries a comerços, restauradors i teixit econòmic que demostrin problemes per la inflació o pel cost de l’energia. També que la línia de suport als gironins i famílies siguin automàtiques, sense tants tràmits burocràtics. El PSC també aposta per reduir l’IBI a la meitat a qui acrediti autoconsum elèctric i, en especial, obrir-ho a les comunitats de veïns. També demana reduir el cinquanta per cent de l’IAE a les empreses que produeixin amb energia renovable. Finalment, demana que s’apliqui una «taxa justa» en generació d’escombraries: «El mecanisme és que qui genera menys residus pagui menys».

«A deu dies hàbils de la fi de la data legal per tancar ordenances, Junts i ERC han presentat continuar recaptant els mateixos impostos i taxes. Gran oportunitat perduda per adaptar-los a l’actualitat», ha insistit la portaveu del PSC.

Ciutadans

Pel que fa a Ciutadans, la portaveu, Míriam Pujola no són unes ordenances que es puguin aprovar: «Ja en el pitjor moment de la pandèmia, quan la ciutadania pitjor ho estava passant, el govern va decidir aplicar una destralada fiscal a nivell general, augmentant taxes i impostos a tort i a dret». Per la regidora taronja, la diferència aquest any és que «no s’atreveixen a pujar-les i a escanyar a la ciutadania encara més perquè venen unes eleccions municipals».«Estem segurs que sinó, ho farien», indica.

Regidor no adscrit

Finalment, el regidor no adscrit Daniel Pamplona ha exposat que el govern de Junts i ERC ha anat molt tard en la presentació de les ordenances. I deixa clar que, de fet, la congelació plantejada és com prorrogar les taxes i impostos. A parer seu «Girona i la ciutadania mereixeria un govern molt diferent». «El teixit econòmic i el comerç de la ciutat haurien d’haver vist com l’Ajuntament actualitzava els tributs a les circumstàncies actuals. Una nova oportunitat perduda per ajudar-los», ha conclòs.