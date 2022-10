El PSC de Girona denuncia el retard en diferents reformes que s’han de dur a terme a espais de la ciutat com el xalet Soler, la pista de Fontajau o la central del Molí. També lamenten que l’equip de Govern, format per Junts i ERC, no són emprenedors a l’hora d’iniciar nous projectes transformadors. «Amb la lentitud i la manca d’ambició d’aquest equip de govern hem tornat a perdre oportunitats per a la ciutat», afirmava, la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

Un dels llocs que posen com a exemple és el del xalet Soler al carrer Barcelona. En principi, es va anunciar el març de 2019 que seria la seu del Museu de Matemàtiques i la previsió del consistori era que s’inaugurés a final d’aquell mateix any. Lamenten que aquest projecte no es farà «en aquest mandat», com tampoc el de la reforma de la pista de Fontajau, que d’aquí a pocs mesos entrarà per tercera vegada en licitació després que les dues primeres empreses encarregades de dur a terme l’obra no poguessin complir els objectius per diferents motius.

També posen com a exemple la central del Molí, on s’havia de condicionar aquesta antiga nau hidroelèctrica per fer oficines municipals. Aquest projecte, però, està aturat també des de 2019. La Junta de Govern Local va aprovar definitivament el projecte el mes de setembre passat, amb la incorporació d’alguns elements de millora acústica per minimitzar el soroll d’un salt d’aigua situat a la part posterior de l’edifici i que inicialment no estaven contemplats.

El partit socialista també lamentava els cops que «l’equip de govern ha anunciat projectes que mai més no han vist la llum». Alguns altres exemples són el del passeig Canalejas, del Bloom o de l’Smart City que «han estat anunciats diverses vegades i no s’han fet mai realitat». Per això, expliquen que l’equip de govern «no vetlla perquè les obres i projectes de la ciutat es facin amb la màxima celeritat i cura possible». Així, conclouen que «Girona ha perdut els darrers onze anys» i que, per aquesta raó, «la gent comença a demanar un canvi al consistori perquè el cicle de Madrenas ha acabat i la ciutat no es pot permetre més continuïtats amb aquest govern de Junts i ERC».