Salt vol acabar amb els macrocartells publicitaris

L’Ajuntament de Salt ha tirat endavant una modificació de l’ordenança sobre publicitat visible a la ciutat per prohibir els macrocartells amb anuncis al seu terme municipal. Fins ara, el document regulava com havien de ser els cartells en espais no urbanitzables i restringia molt el tipus de cartells, ja que només poden ser informatius i en cap cas anuncis i de tamany reduït. Ara s’ha volgut clarificat tot el text referit al sòl urbanitzable i al no desenvolupat, on no s’indicava explícitament que estava prohibit col·locar-hi cartells publicitaris metàl·lics de grans dimensions. A partir d’ara sí. El tinent d’alcaldia d’Urbanisme de Salt, Àlex Barceló, ha explicat que fa un temps van veure que hi havia un excés de proliferació de cartells en determinats punts de la vila, com ara a l’entorn de la C-65 d’accés a l’autopista, tant de legals com d’il·legals i que, a partir d’aquí van decidir que s’havia de «posar ordre».

Suspensió de permisos d’un any Per aquest motiu, el 22 d’octubre del 2021 es va acordar la suspensió de l’atorgament de llicències en els sectors urbanitzables de Vallvera- Sitjar, Marroc i Margesa. D’aquesta manera, durant tot un any ja no s’ha donat cap permís per poder instal·lar infraestructures d’aquest tipus en aquestes zones. Un cop aprovada definitivament l’ordenança, s’instarà els propietaris de terrenys de cartells il·legals a retirar-los i a altres que són legals es donarà un marge de temps «raonable» perquè els vagin retirant. Quedarà prohibida la propaganda, doncs, tant en sòl urbanitzable com en sòl no urbanitzable.