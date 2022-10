La policia municipal de Girona investiga la tala d'un plàtan del parc de la Devesa que ha aparegut serrat. L'acte vandàlic s'hauria comès la nit de dilluns a dimarts en un arbre situat en una illa de plàtans al costat del passeig del Ter i del passeig del Roserar. També s'ha avisat l'empresa que controla els arbres del parc per tal que examinin si poden trobar algun indici que els pugui portar al presumpte autor. L'exemplar tenia 33 centímetres de diàmetre si es mesura des d'1,30 metres del terra, feia uns 24 metres d'alçada i es calcula que tenia uns 60 anys. El regidor de Sostenibilitat i de la Devesa, Martí Terés, s'ha mostrat indignat per aquest fet: "És un fet molt greu que esperem que no quedi impune", ha indicat.

El parc de la Devesa és un bé cultural d'interès nacional (BCIN), ja que es tracta d'un jardí històric. Té una amb una superfície de gairebé 40 hectàrees i està poblat per un conjunt monoespecífic d'uns 2.500 plàtans. Cada actuació que s'hi fa, ha de tenir el vistiplau de la comissió de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat. Aquests dies, els firaires estan començant a muntar les atraccions de les Fires de Sant Narcís a l'interior del parc. Aquesta nit algú ha comès una tala d'un plàtan de la #Devesa. Ho hem posat en mans de la @pmgirona i dels tècnics especialistes per intentar trobar-ne els autors. És un fet molt greu que esperem no quedi impune! pic.twitter.com/DWQAtzukra — Martí Terés (@martiteres) October 18, 2022