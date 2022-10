Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un veí de Girona per posar donar les dades del seu pare difunt en una multa de trànsit.

Els agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona han denunciat penalment aquest home de 50 anys i l'acusen de ser presumpte autor d’un delicte de falsificació de document públic.

Aquesta no és la primera vegada que els Mossos de Trànsit es troben un fet d'aquestes característiques: enguany ja han investigat enguany dues persones més per fer el mateix i tots en sancions per excés de velocitat.

El cas del veí de Girona data del 31 d'agost, un radar que el matí estava ubicat a l'N-II a Vidreres va detectar una infracció d’excés de velocitat que els Mossos no van poder notificar en aquell moment.

Durant el tràmit d’identificació feta pel Servei Català del Trànsit (SCT) l’infractor va donar les dades d’un home que constava com a difunt en el registre civil dels del mes de setembre de l’any 2020. Amb aquesta informació, els Mossos de Trànsit van obrir una investigació per identificar el conductor implicat en els fets.

Els agents van poder constatar que es tractava del fill del difunt. Per aquest motiu, el van denunciar penalment com a autor d’un presumpte delicte de falsificació de document públic.

El denunciat va declarar davant de la policia el dia 14 d’octubre i quan se’l citi compareixerà davant del jutjat instructor de la causa.

Dos fills més

Segons informen els mossos, es dona la circumstància que els agents de trànsit de Girona, s’han trobat amb casos similars durant aquest any 2022. En concret, en dues ocasions més, dos fills també van facilitar les filiacions dels seus pares difunts en el tràmit d’identificació de l’expedient sancionador.

El primer dels casos va tenir lloc el mes de gener passat, quan el SCT va posar en coneixement de la policia que s’havia identificat com a conductor responsable de set infraccions comeses en diferents vies catalanes entre l’octubre de 2018 i l’octubre de 2021, a una persona que havia mort l’abril de 2015. Les investigacions van concloure que en aquest cas, també havia estat el fill, un home de 39 anys, qui havia utilitzat la identitat del seu pare.

En el segon dels casos també es va denunciar a un home de 53 anys que també va fer responsable al seu progenitor, mort el desembre de l’any 2016, d’una infracció per excés de velocitat comesa el dia 25 de gener. En tots els casos els homes s’enfronten a un procediment penal per la presumpta comissió d’un delicte de falsedat documental.