Un camió queda encallat en un carrer de Girona i causa destrosses en un balcó

Un camió ha quedat encallat aquest matí en un carrer de Girona i ha causat destrosses en un balcó. Els fets han succeït cap a un quart de deu del matí, al carrer de l'Obra, entre el número 2 i el 4. Un petit camió frigorífic que anava a portar material en un restaurant circulava pel carrer Santa Clara i per anar cap a la plaça del Mercadal, ha girat al carrer de l'Obra.

S'ha arramblat massa cap a un costat i ha acabat enganxat en un balcó. El carrer, que ja de per sí és estret, ha quedat tallat perquè el vehicle hi ha quedat encallat.

Arran del succés s'han activat dues dotacions dels Bombers i una patrulla de la Policia Municipal. S'ha tallat l'accés al carrer des del Museu del Cinema i els Bombers s'han posat a treballar.

El vehicle pesant ha quedat encallat amb el retrovisor i la part del remolc al balcó de tal manera, que han hagut d'utilitzar una radial per tallar la barana. Un cop tallada, han sanejat el balcó, que ha patit destrosses per l'impacte del vehicle pesant.

Un cop alliberat el vehicle, cap a les deu del matí, els Bombers han recollit les peces de la barana i els trossos de formigó que havien caigut per l'impacte. Posteriorment, la brigada se n'ha fet càrrec. Arran del xoc, també han quedat afectats part dels cablejats, com ara, el de la fibra òptica.

Pel que fa a l'estructura de l'edifici, no ha estat afectada, segons ha certificat l'arquitecta de l'ajuntament. Tot i això, la zona es balisarà i posteriorment, caldrà reparar-ho.

Ja havia passat

Un dels veïns afectats ha explicat que no és la primera vegada que els havia succeït quelcom similar. Fa uns cinc anys, un altre camió també s'hi va enganxar i els va causar destrosses.

La Policia Municipal de Girona per la seva banda, ha aixecat acta dels fets, ha fet la prova d'alcoholèmia al conductor -que ha resultat negativa-. El tema de les destrosses ja serà un tema de les entre assegurances i, per tant, responsabilitat civil.

El conductor del camió ha lamentat els fets i ha explicat, que avui era el primer cop que agafava el vehicle pesant i es mostrava trist pel que li havia succeït. Ha dit que ell ha seguit el GPS per anar fins al restaurant on havia de descarregar i que s'havia acostat massa cap a un costat i que si no ho hagués fet, segurament no hauria succeït res.

Aquest carrer de l'Obra no té cap senyal de prohibit el pas si es procedeix del carrer Santa Clara i per tant, no ha incorregut en cap infracció. Tot i això, veïns de la zona i ciutadans que hi passaven comentaven que el què caldria prohibir-hi el pas, per l'estretor que té i pels fets succeïts avui.