Aquesta setmana han començat les obres al CAP Alfons Moré i Paretas de Salt, per tal de resoldre les filtracions d’aigua que es produeixen al centre amb els episodis de pluja intensa. Els treballs consistiran, d’una banda, en la substitució i la impermeabilització de la coberta i, de l’altra, en l’arranjament dels desperfectes causats per l’aigua per culpa tant de les filtracions de la coberta com per les diverses inundacions que ha patit el centre en episodis de forts aiguats. A partir de dilluns, les urgències s’atendran al CAP Jordi Nadal, situat prop de l’ajuntament, centre que concentrarà l’atenció continuada de 8 a 20 hores mentre durin els treballs de reparació al CAP Alfons Moré.

Els treballs els ha adjudicat l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya a OSG Serveis Grup per valor de 488.454 euros (IVA inclòs). L'obra tindrà una durada de cinc mesos i es preveu que s’executi en dues fases. En el seu conjunt s’actuarà sobre una superfície de 1.300 metres quadrats. La primera fase consistirà en la substitució i impermeabilització completa de la coberta i en la segona s’actuarà sobre les zones afectades per les inundacions prèvies. En aquesta segona fase se substituiran parcialment les zones de fals sostre de pladur malmeses, es repintaran les sales afectades i es repararan els aplacats de paret de la planta baixa. Aquesta darrera intervenció es preveu que es realitzi a la nit o en caps de setmana, per interferir el mínim possible en el desenvolupament de l’activitat assistencial. Les obres s’han projectat amb l’objectiu de resoldre un problema endèmic de l’edifici i que ocasiona periòdicament l’entrada d’aigua coincidint amb episodis intensos de precipitació, amb les afectacions que suposa per als usuaris i el servei.