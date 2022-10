setmana de la moda a l’espai gironès. Mar Robles, de 16 anys i veïna de Blanes, ha estat la guanyadora de la Setmana de la Moda que s’ha celebrat al centre comercial Espai Gironès, i la família Santos Ortiz de Girona la guanyadora del càsting de famílies. Dissabte va tenir lloc l’entrega de premis juntament amb la segona desfilada de la Fashion Espai,

a l’interior de la devesa. Des d’aquesta setmana han començat a muntar-se les atraccions per les Fires de Sant Narcís a l’interior del parc de la devesa. Els firaires no es podran quedar a dormir a la zona i se’ls hi ha habilitat un dels aparcaments de la Copa, on ja no hi poden aparcar la resta de vehicles.

campanya de prevenció. L’Ajuntament de Girona participa en la campanya solidària «Recicla vidre per elles», una iniciativa d’Ecovidrio que anima a reciclar envasos de vidre i a col·laborar en una causa solidària: la prevenció del càncer de mama. Durant les pròximes setmanes, hi haurà dos iglús roses al Mercat del Lleó. El vidre es transformarà en una donació a la Fundació Sandra Ibarra.