L’Ajuntament de Girona ha habilitat un nou aparcament gratuït d’unes setanta places al barri de Sant Ponç per donar cabuda a vehicles particulars que arribin de fora de la ciutat durant les Fires de Sant Narcís. L’esplanada està ubicada a la rotonda de la plaça de la Vila de Perpinyà, ben a prop de l’Hospital Sociosanitari Mutuam. O sigui, a tocar de l’hospital Josep Trueta i del pont de l’Aurora que creua el Ter. A partir d’aquest dissabte els vehicles ja hi podran aparcar després que aquests últims dies s’hagin fet els treballs necessaris per habilitar la zona, com treure herbes o retirar pedres.

La mesura s’ha dut a terme perquè des de dilluns, l’aparcament de La Copa està tancat perquè els firaires puguin instal·lar allà el seu campament. «Sabem que l’aparcament és sempre un dels aspectes més problemàtics», explicava la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. De fet, avui ja podran portar les caravanes després les diferents tasques que s’hi han des de principi de setmana per habilitar la zona. Aquest, serà el segon any que, durant les Fires, els firaires s’instal·len a aquest sector d’aparcament, al costat de la rotonda de Pedret per deixar menys congestionat el parc de la Devesa, on se situen totes les atraccions.

«Sabem que l’aparcament és sempre un dels aspectes més problemàtics i l'objectiu és tenir també una funció dissuasiva per evitar que els cotxes hagin d’arribar fins al centre de la ciutat» Marta Sureda - Regidora de Mobilitat i Via Pública

El nou aparcament gratuït a la rotonda de la plaça de la Vila de Perpinyà compta amb una parada de bus molt propera on passen les línies del bus urbà L6, L2 i L12, per totes aquelles persones que no vulguin arribar caminant al centre de la ciutat. L’objectiu, segons Sureda, «és tenir també una funció dissuasiva per evitar que els cotxes hagin d’arribar fins al centre de la ciutat».

A part d’aquesta zona d’aparcament habilitada per l’Ajuntament, les persones que arribin de fora Girona durant les Fires també tindran altres opcions per aparcar de forma gratuïta. Una d’elles, el pàrquing de sorra ubicat al costat de la rotonda del pont de la Barca, on enguany no hi haurà el circ. Aquest, s’instal·larà a la zona del triangle del Ter, darrere l’Auditori.