L’Ajuntament de Girona ha organitzat per demà matí (10:00h) una xerrada oberta a tothom per donar a conèixer el projecte Reempresa. Aquest, té per objectiu facilitar el traspàs de negocis que es troben en funcionament i que va destinat a aquelles persones que volen fer créixer una empresa sense la necessitat crear-la des de zero. En aquest sentit, es mantenen els actius de la companyia, els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i també els proveïdors.

L’acte tindrà lloc a les dependències del Servei Municipal d’Ocupació, amb una sessió que anirà a càrrec del coordinador de Reempresa a les comarques gironines, Jordi Llens, i del tècnic de Girona Emprèn Albert Bosch. «Tenim diverses línies de suport al sector empresarial, i aquesta és una iniciativa que està sent molt útil per garantir el futur de negocis ja existents», afirmava a regidora de Promoció Econòmica del consistori, Glòria Plana.