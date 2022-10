Mou-te en bici i la Federació de Ciclistes de Catalunya (FCC) han recollit més de mil firmes per aconseguir tancar la carretera dels Àngels (la GiV-6703) als cotxes com a mínim un diumenge al mes al matí. Consideren que aquesta limitació garantiria la seguretat dels ciclistes i excursionistes que volen arribar fins al santuari, al mateix temps que mantindrien la via d'accés per la banda de Madremanya oberta als vehicles de motor. En paral·lel, els impulsors han organitzat una protesta a la carretera pel diumenge 30 d'octubre. Aquesta consisteix en tallar la circulació de vehicles de motor de les nou del matí fins a les dotze del migdia i volen convertir-la "en un carrer" per a bicis i vianants.

Aquest 30 d'octubre farà un any que una ciclista va morir atropellada a la carretera dels Àngels. Per commemorar l'accident i denunciar la inseguretat que pateixen els ciclistes en circular-hi, Mou-te en bici i l'FCC van organitzar una protesta el 22 de gener que consistia en tallar la carretera dels Àngels fins l'accés al santuari per dedicar-lo exclusivament a vianants i bicicletes.

Ara, les dues entitats repetiran la protesta el diumenge 30 d'octubre, coincidint amb el primer aniversari de la mort de la ciclista. L'acció es farà entre les nou del matí i les dotze del migdia. En aquesta franja horària, els vehicles a motor no podran accedir al santuari dels Àngels des de la GiV-6703, que s'agafa des de Girona i Quart. Per contra, si que es mantindrà oberta la via d'accés al santuari des de la banda de Madremanya.

Donar espai als joves ciclistes

Un dels membres de la junta de Mou-te en bici, Xavier Corominas, ha remarcat que l'objectiu és convertir "aquesta via en un carrer urbà" en què els vianants i els ciclistes en siguin els usuaris exclusius. A més, l'entitat vol fomentar la presència d'infants en la protesta. Corominas ha recordat que "la mainada té molts espais per fer esport en àmbits segurs" com ara pavellons, camps de futbol o piscines. Tot i així, aquells qui vulguin practicar el ciclisme "no tenen cap alternativa" que passar per la carretera.

Proposta consensuada amb les administracions

La mobilització prevista pel 30 d'octubre també vol convertir-se en una mostra que "és possible" tancar una carretera d'accés a un santuari als vehicles de motor. De fet, en paral·lel a la mobilització Mou-te en bici manté oberta la campanya de recollida de signatures per aconseguir que "com a mínim un diumenge al mes" s'apliqui aquesta restricció entre les vuit del matí i les dotze del migdia.

Corominas ha remarcat que volen consensuar aquesta proposta "amb els ajuntaments, la Diputació i el Servei Català de Trànsit (SCT)" per trobar una sortida que faci el pes a tots els sectors. De fet, el responsable de la limitació hauria de ser l'SCT. Tot i així, l'entitat vol treballar la proposta amb els ajuntaments implicats pel pas de la GiV-6703 (Girona, Quart i Sant Martí Vell) i la propietària d'aquesta carretera (Diputació de Girona).

Per Mou-te en bici, l'ideal seria acompanyar aquesta restricció de vehicles amb un "conjunt d'activitats complementàries", com ara una oferta gastronòmica dels establiments que hi ha centrada en ciclistes i excursionistes. Segons Xavier Corominas, molts dels restaurants ja compten amb aquests productes concrets, perquè són part del seu públic però també podria convertir-se amb "un reclam".

Un miler de signatures

El febrer d'aquest any ja hi va haver una trobada amb la responsable de l'SCT a Girona, el responsable de carreteres de la Diputació de Girona i l'alcalde de Quart. En aquesta reunió van emplaçar a l'entitat ciclista a fer un argumentari que servís de base per a les limitacions i parlar-ne més a fons en una nova trobada. Aquesta segona cita, però, mai s'ha acabat fent.

Per això Mou-te en bici ha decidit recollir signatures de persones que estiguin a favor d'aquesta limitació. Ho han fet a través de la pàgina web de l'entitat i també de forma física, situant voluntaris en punts com les vies verdes, la mateixa carretera dels Àngels o en punts cèntrics de Girona. A dia d'avui, ja n'han recollit més d'un miler i per això han decidit que el 30 d'octubre les entregaran a la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, així com també als responsables dels tres ajuntaments implicats i la Diputació de Girona.

Per Corominas, si aquesta prohibició tirés endavant es podria establir "un pla pilot" a nivell de Catalunya per a noves restriccions de trànsit en determinades carreteres. Aquest pla pilot hauria d'anar acompanyat d'una senyalística concreta que recordés els dies que els cotxes a motor no poden pujar fins al santuari per la banda de Girona i Quart. "Igual que amb les vies verdes vam ser innovadors a tot l'Estat, ara ho podríem ser amb la carretera dels Àngels", ha afegit el membre de l'entitat ciclista.