L’Ajuntament de Salt ha invertit 163.000 euros per millorar i reparar algunes voreres de diferents carrers del municipi. Juntament amb aquestes reformes, també es preveu ampliar i arreglar els escocells i els panots que hi ha al voltant dels arbres. La previsió és que aquestes modificacions a les voreres durin dos mesos, i afectaran sis carrers de Salt: Mercè Rodoreda, Miquel de Palol, Marquès de Camps, Agustí Cabruja, Jaume Vicens Vives i Folch i Torres.

Aquesta no és la primera actuació que va el consistori per millorar la xarxa viària en les últimes setmanes. A principis d’octubre es va anunciar una inversió de 751.265 euros per portar a terme diverses millores urbanístiques als carrers Llarg i Sant Dionís. L’objectiu és millorar l’enllumenat públic, la xarxa d’aigua potable, el sanejament, les voreres i l’asfaltatge. En aquest cas, les reformes s’allargaran entre sis i vuit mesos.

Anteriorment a aquestes dues actuacions, l’Ajuntament de Salt ja va fer una inversió de 206.902 euros per asfaltar nou carrers diferents del municipi. Unes obres es van donar per finalitzades durant la primera quinzena d’aquest mes.