Amb una clara vocació d'arribar al públic jove, aquest dijous ha arrencat la 14a edició de la Catosfera, el punt de trobada de la internet en català. Les activitats d'aquest dijous s'han concentrat en la creació de continguts en català per tal de fomentar aquesta llengua a les xarxes. El director de les jornades, Joan Camp, ha recordat que el debat de la creació de continguts en català que s'ha generat en l'últim any no deixava «cap altra opció» als organitzadors que concentrar-se «en el públic jove» i en el foment de la creació audiovisual en català. La programació ha arrencat a l'auditori Josep Irla, que serà un any més la seu principal de les jornades. El creador de continguts i col·laborador de .Cat, Albert Roig, ha estat l'encarregat d'arrencar amb un concurs virtual amb alumnes d'instituts gironins. Cada un d'ells havia de fer servir el mòbil per respondre a diverses preguntes «sobre els coneixements digitals» que tenen els joves. A través d'aquestes preguntes es demanava a l'alumnat si sabien què volia dir el concepte 'fake news', com es pot nomenar als 'hater' en llengua catalana o què vol dir el ciberassetjament. Per cada resposta correcta, cada jove rebia punts. També en rebia en funció de la rapidesa a l'hora de prémer la casella correcta. Finalment, el guanyador es convertia en 'l'expert digital' de la Catosfera. Taller d''e-games' A partir del migdia, les jornades han explorat un dels continguts més consumits pel públic jove: els e-games. De la mà d'un equip lleidatà, els adolescents han participat en un taller de com fer retransmissions de jugades i com fer-ho en català. Camp ha incidit en el fet que molta gent veu un moment «transcendental» quan Josep Maria Puyal va començar a retransmetre els partits del Barça en català a la ràdio. Ara, està totalment normalitzat sentir-ho en aquesta llengua. En l'àmbit dels videojocs, el repte és el mateix: aconseguir que cada vegada més persones apostin per fer vídeos mostrant com juguen partides en català. En aquest sentit, Albert Roig ha recordat la seva experiència, quan va començar a fer continguts a les xarxes en castellà. Al cap d'un temps, però, va veure que se sentia «més còmode» fent-ho en català. «Potser la gent creu que pot arribar a més públic», recorda Roig, però assegura que cada persona ha de fer-ho amb la llengua que se senti més còmode. Futur Fest a la Mirona de Salt Les jornades sobre la internet en català tindran una clausura especial que es traslladarà a la sala de la Mirona. Camp ha afirmat que serà un espectacle que barrejarà «diversos formats» amb l'objectiu que el públic «passi una bona estona consumint continguts audiovisuals en català». Aquesta jornada, batejada com Futur Fest, també està enfocada al públic jove. La cita més esperada del Futur Fest és el final de la gira del Tindercat, un projecte de tres joves emprenedors que ja ha aconseguit més de dos milions d'interaccions a Twitter. A més, el públic també podrà veure el nou format d'humor creat per Marc Sarrats i Manel Vidal, 'La Rostida', i el directe dels podcasts Berícid Sulfúric, guanyador del Premi Sonor a millor podcast de ficció, i 'Tardeo' de Ràdio Primavera Sound amb la col·laboració de Salsa Romesco de Bunyol TV.