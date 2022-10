La clínica Bofill de Girona compta amb una nova unitat de patologia mamària que té com a objectius principals el diagnòstic, el tractament i el seguiment de persones afectades de patologia mamària benigna i, en especial, el càncer de mama. Està formada per un equip de professionals amb formació especialitzada en patologia mamària. Els professionals de l’equip treballen conjuntament per establir un diagnòstic ràpid, complet i oferir un tractament personalitzat.

Concretament, l’equip està format per treballadors dels serveis de diagnòstic per la imatge, cirurgia general i ginecològica, cirurgia plàstica, reparadora i estètica, anatomia patològica, oncologia, psicooncologia, infermeria i rehabilitació. Un dels impulsors de la unitat, el cirurgià Vasile Veste, concreta que el servei d’atenció a pacients amb patologia mamària ja hi era, però cada especialista els atenia de forma independent. «D’aquesta manera, ens coordinem millor i ens reunim per tractar cada cas de forma més concreta». Veste afegeix que una figura important és la de l’administrativa coordinadora. «Es tracta de la persona de referència a qui la pacient pot trucar directament quan té dubtes i, en els casos necessaris, es deriva a l’especialista corresponent». El cirurgià explica que quan una pacient rep un diagnòstic de tipologia complexa, «es pot trasbalsar i, un cop ho ha processat, li poden sorgir molts dubtes, és per això que també és important la figura de la psicooncòloga». D’altra banda, la coordinadora també facilita altres processos com per exemple la gestió i la demanda de les proves corresponents «perquè no ho hagi de fer la pacient». Una altra de les impulsores de la unitat és la ginecòloga Verónica Márquez, que ressalta la importància de poder fer una «valoració» global de la dona, tenint en compte que també hi ha afectació en l’aparell reproductor. Un dels objectius de la unitat és el diagnòstic ràpid, ja que el temps de reacció és determinant en casos de sospita de càncer de mama. És per això que des de la unitat es fixen fer les proves complementàries necessàries per al diagnòstic en un període màxim de quinze dies. D’altra banda, també és primordial el seguiment del cas, «per tal d’acompanyar les pacients durant tot el procés de diagnòstic, tractament, rehabilitació i assessorament per una bona integració sociofamiliar». Ahir es va commemorar el Dia Mundial del Càncer de Mama, la patologia neoplàsica més comuna entre les dones. Els factors de risc més importants associats al càncer de mama són: hormonals i reproductius, l’edat, l’exposició a radiació ionitzant i la història familiar. Aproximadament un 20% dels nous casos de càncer de mama presenten agregació familiar, però només un 10% estan relacionats amb una predisposició genètica coneguda.