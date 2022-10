L'acusat d'agredir amb una pedra els Mossos d'Esquadra durant una manifestació el 6 de desembre del 2018 a Girona nega haver llençat cap objecte, tret d'un globus amb pintura. Ricard Llorente ha declarat aquest dijous a l'Audiència de Girona, acusat d'un delicte de desordres públics i un altre d'atemptat a l'autoritat. L'agent que el va detenir ha confirmat que no hi havia imatges d'ell llançant la pedra, però assegura que el va veure quan ho feia. Després de les declaracions dels testimonis, el fiscal ha reduït la petició de pena de presó de vuit anys i mig a sis. Abans d'entrar, un centenar de persones ha donat suport al jove a les portes de l'Audiència amb pancartes en contra de la repressió i demanant-ne l'absolució.

Els fets es remunten al matí del 6 de desembre del 2018, quan hi havia una manifestació convocada pels sectors independentistes com a rebuig a l'acte organitzat per Vox a la plaça U d'Octubre de Girona. L'acusat assegura que dies abans va veure la convocatòria "en un cartell penjat a la universitat". En aquest cartell es convocava a la gent a la rambla Ramon Folch, però Llorente assegura que no sabia "el recorregut" de la mobilització.

Ricard Llorente, que és veí i regidor de l'Ajuntament de Vilajuïga (Alt Empordà), ha explicat que seguia "el rumb de la pancarta", que anava guiant els manifestants pels carrers de Girona fins arribar a la plaça U d'Octubre. Una vegada en aquesta plaça, l'acusat ha detallat que va trobar-se "una noia que repartia globus" amb pintura a dins. Ell en va agafar un amb l'objectiu de llançar-lo a la plaça on Vox havia de fer l'acte hores després "per embrutar-la" només amb un motiu "simbòlic".

Pocs minuts després, van començar les càrregues policials per part dels Mossos d'Esquadra i Llorente acabava detingut. L'acusat ha detallat que els agents el van agredir quan ja estava detingut al terra i li van provocar diverses lesions al cos.

Sobre la indumentària que portava, l'acusat ha detallat que aquell dia anava amb una dessuadora negra, uns texans foscos, unes botes verdes "del Decathlon" i un buf, que portava perquè "era desembre i feia fred". Per últim, el jove ha assegurat que no va veure que ningú llancés cap objecte a la policia des d'on era ell, perquè "estava molt atapeït".

Un intendent dels Mossos veu el llançament

Després del torn de Llorente, ha declarat l'intendent dels Mossos que el va detenir. En aquest cas, l'agent ha declarat que aquell dia els manifestants van llançar "pedres, globus i pirotècnia". A més, l'intendent ha assegurat que va veure com un moment determinat la pancarta baixava i va reconèixer com l'acusat llançava una pedra a la línia policial. L'intendent el va reconèixer poc després perquè portava unes botes que "cridaven l'atenció". Es tracta de les botes "estil Quechua de mitja canya", tal com ha declarat el mateix agent en el judici. Poc després van localitzar aquelles botes una altra vegada i van detenir-lo.

L'advocat de l'acusat, Benet Salellas, ha demanat si hi havia imatges sobre el moment del llançament. Els agents han negat que poguessin gravar l'acció perquè els incidents van començar de forma precipitada i van enganxar-los a tots per sorpresa i no van poder enregistrar-ho. A més, l'intendent ha explicat que els mitjans de comunicació estaven a l'altre costat de la protesta i no van poder captar el moment del llançament. "No hi ha imatges, però hi ha el meu testimoni", ha reblat l'agent.

La fiscalia rebaixa la petició de pena

Després d'escoltar diversos agents, la fiscalia ha decidit reduir la petició de pena de presó per l'acusat de 8 anys i mig a 6. El fiscal manté que Llorente és autor d'un delicte per desordres públics amb l'agreujant d'instrument perillós i també d'un atemptat contra els agents de l'autoritat. En aquest últim cas, la fiscalia ha decidit retirar aquest agreujant d'instrument perillós perquè no hi havia cap imatge de l'acció en concret. El cas ha quedat vist per sentència.

Concentració de suport

A les portes de l'Audiència de Girona, un centenar de persones han donat suport a l'acusat. Entre ells hi havia alguns representants polítics, com ara la diputada d'ERC al Congrés, Montse Bassa, la diputada de la CUP al Parlament, Montserrat Vinyets. També s'han acostat a l'Audiència de Girona per donar suport al veí de Vilajuïga diversos regidors del consistori, així com l'alcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès), Marc Puigtió, i la diputada de la CUP a la Diputació de Girona, Marta Guillaumes.