L'Ajuntament de Girona ha iniciat aquesta setmana els treballs de col·locació de diversos elements de protecció a la plaça de l'U d'Octubre de 2017. Aquest matí, el regidor d'Urbanisme i Activitats del consistori, Lluís Martí, ha visitat les obres, que tenen per objectiu evitar caigudes dels vianants, especialment dels infants. En concret, s'instal·laran baranes metàl·liques en punts on s'han detectat possibles riscos associats als elements arquitectònics que hi ha a la plaça i que funcionen també com a obertures de ventilació de l'aparcament soterrat.

La intenció del consistori és ampliar la reforma enderrocant la part del mur que toca al pas de vianants de l'encreuament entre la plaça de l'U d'Octubre de 2017, el carrer de la Sèquia i el carrer de Cristòfol Grober, ja que dificulta la visibilitat tant per a vehicles com per a vianants a l'hora de creuar la via. «Amb la instal·lació d'aquests elements reforcem la protecció de determinades zones de la plaça responent a una petició dels usuaris, majoritàriament famílies de l'escola Eiximenis, millorant els elements de seguretat preventiva a l'espai públic pel que fa a la mainada, i intentant alhora no desvirtuar més del necessari la proposta arquitectònica que es va executar en el seu moment. Amb la següent fase del projecte també millorarem la visibilitat de la plaça respecte del carrer de la Sèquia entre altres actuacions. Tot plegat són unes obres d'un format si es vol menor, però que esperem que siguin útils en benefici de tots els usuaris de la plaça», ha destacat el regidor Lluís Martí. Les obres són fruit d'un acord amb l'AFA de l'Escola Eiximenis per garantir la seguretat dels infants i adults, i s'han consensuat amb els arquitectes de l'espai. El projecte original i obra de reordenació d'aquest espai es va encarregar i executar del 1982 al 1995 per l'equip format per Elies Torres & José A. Martínez Lapeña. Aquesta obra està reconeguda a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, de la Direcció General del Patrimoni Cultural, així com al Catàleg d'Arquitectura Catalana del Col·legi d'arquitectes de Catalunya, entre altres. Els arquitectes autors del projecte han estat guardonats amb el Premi Nacional d'Arquitectura 2016 del Govern espanyol. Els treballs s'ha adjudicat a l'empresa Tallers Girona SL i tenen un cost de 24.173,38 euros (IVA inclòs). Es preveu que finalitzin dilluns.