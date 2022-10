Sant Julià de Ramis i Medinyà va aprovar per unanimitat en el ple extraordinari celebrat dimarts la congelació de les taxes i els impostos de cara al pròxim any. L’alcalde del municipi, Marc Puigtió, declarava estar «molt content» que la resta dels grups polítics, Junts i PSC, donessin suport a aquestes ordenances fiscals.

A part de congelar els impostos de cara al pròxim any, en el ple extraordinari de dimarts es van aprovar tres iniciatives més per afavorir al ciutadà, segons l’alcalde. Una és una modificació del 30% de la taxa de residus a tots aquells veïns del municipi que vagin un mínim de sis vegades a la deixalleria comarcal. En aquest cas, la més propera és la que està ubicada a Sarrià de Ter, al Polígon industrial del pla d’en Xuncla. Una altra de les iniciatives és incrementar del 40% al 50% la quota de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i un 95% l’impost de construcció en totes aquelles construccions, instal·lacions o habitatges que col·loquin plaques solars. De fet, Puigtió afirma que aquest increment del percentatge és «el màxim permès». Finalment, també es bonificarà el 75% de l’impost a tots aquells habitants del municipi que tinguin un vehicle verd, sigui elèctric, híbrid o de gas.

Precisament, ahir Junts, en un comunicat, remarcava que aquest acord provenia de la proposta de no apujar tributs municipals que el grup havia fet al ple del 14 de març i que va tenir el suport de l’equip de govern d’ERC. «Hem rubricat el compromís del mes de març de no incrementar cap impost ni taxa», afirmava ahir en el comunicat el portaveu de Junts, Josep Arbat. També afegia que «la situació actual d’augment de preus desbocada a tot arreu ens preocupa», i per això, «des del primer moment hem volgut incidir i pal·liar la situació en la mesura del possible».