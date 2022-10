La troballa de restes romanes a les obres a Ballesteries retarden l’obertura del carrer

La troballa de vestigis romans al carrer Ballesteries retardarà la reobertura del vial del Barri Vell de Girona que està tallat al trànsit des del 29 d’agost per unes obres de la companyia elèctrica Endesa. En concret, s’han trobat cinc sitges d’època romana i restes d’un mur de la mateixa època just en un dels punts on s’està obrint la rasa per les escomeses de subministrament elèctric a l’immoble número 19 del carrer de les Ballesteries i al número 3 de la pujada de Sant Feliu número 3. El mur trobat connecta amb el subsòl de la Carbonera. La idea inicial era que les tasques duressin un màxim de dos mesos i que el carrer estigués obert al trànsit abans de les Fires de Sant Narcís, però aquestes restes arqueològiques ho impediran, segons ha pogut saber Diari de Girona.

Aquests dies, un equip d’arqueòlegs està documentant tot el que s’ha anat trobant. De fet, hi havia indicis que es detectessin restes antigues i ja s’havia perforat més avall del necessari per si efectivament hi apareixien vestigis. La documentació servirà per seguir dibuixant com era la ciutat antiga en el passat. Un cop s’hagin acabat els treballs, es passarà el servei elèctric per sobre de les restes i es taparà tot.

Preguntada al respecte, la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha explicat que els càlculs ara apunten a que podria començar a tapar-se la rasa el 31 d’octubre, amb les Fires ja començades.

La representant municipal ha assenyalat que haurien volgut que els treballs no afectessin les dies de Fires i que el calendari marcava que podrien haver acabat el 21 d’octubre. No obstant, ha explicat que la troballa de les restes romanes ha resultat un obstacle insalvable. La representant municipal ha indicat que intentaran acotar l’afectació al màxim i que si hi ha trams de la rasa que es poden anar segellant abans, ho faran.

Les obres s’havien previst inicialment durant els mesos de juliol i a l’agost però els comerciants i alguns veïns van reclamar que es posposessin per no perjudicar la temporada comercial d’estiu. Sureda va advertir, aleshores, que podrien acabar afectant els dies de les Fires de Sant Narcís. Però van optar perquè els treballs es fessin a partir del setembre.