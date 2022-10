Arriben les fires de Sant Narcís, tots les esperem amb moltes ganes. S’ha presentat el programa i tots els actes que s’han de dur a terme.

Però no és tot tan bonic doncs si ens guiem per les fires d’anys anteriors, sabem que es necessiten 280 jornades extres de la policia municipal, que tant poden ser de 8 o de 12 hores per arribar a cobrir les fires amb total seguretat.

Sabem també que l’Ajuntament només tindrà disponibles 50 jornades, la qual cosa significa que hi haurà un diferencial de 230 hores que la policia municipal no podrà cobrir.

És un fet sense precedents a Girona. Un govern de coalició entre Junts i ERC que no serveix més que per a funcionar com a agència de col·locació, mirant cap a un altre costat mentre es maltracta de forma sistemàtica i voluntària un cos policial.

Tenim exemples de com s’han hagut d’alterar esdeveniments a la ciutat -com per exemple el recorregut de la cursa de la dona- per no tenir els suficients efectius policials disponibles i no poder garantir-ne la seguretat de les participants, però també hem vist com s’han col·lapsat els accessos al Pavelló de Fontajau, i em temo que ho tornarem a veure aquest dissabte amb els accessos a Montilivi.

Però tornant a les fires de Sant Narcís, em pregunto quin joc de trilerisme ens està preparant l’Alcaldessa. Serà un decret d’urgència per obligar els agents a cobrir totes les jornades de fires?

Em temo que no queden moltes altres opcions, com tampoc les té el cos de la policia municipal. El que sí tinc clar és que defensaran els seus drets fonamentals fins el final, i amb el nostre suport, per descomptat.

Sabem que a l’alcaldessa no li agrada, però no té més remei que seure, negociar, contractar i pagar.

Volem tenir una policia de primera, però per aconseguir-ho cal també un govern de primera i que ara mateix no tenim a Girona.