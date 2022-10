La Policia Nacional ha detingut un home a Salt per distribuir pornografia infantil a través de les xarxes socials.

El cos de seguretat ha arrestat cinc persones més i n'investiga una altra pels mateixos fets en altres localitats de l'Estat. La majoria dels detinguts utilitzaven el telèfon mòbil per cometre els delictes. Un dels responsables era menor d'edat quan va cometre els fets i quatre més en tenien poc més de 20 anys.

La investigació ha comptat amb la participació del Departament de Seguretat Nacional (HSI) dels Estats Unitats i el Centre Nacional per a Infants Desapareguts i Explotats del mateix país.

En el cas de l'arrestat a les comarques gironines és un home de 23 anys. Els agents de la Policia Nacional de Girona el van detenir a finals d'agost i li van intervenir un disc dur i un llapis de memòria. En aquest dispositiu li van trobar material pornogràfic infantil.

La investigació de tots els casos va començar a través dels agents de la Unitat de Ciberdelinqüència, gràcies a les tasques de ciberpatrullatge i els contactes que mantenen amb la indústria de continguts i amb les autoritats d'altres països. La majoria dels serveis d'Internet usats pels internautes espanyols estan ubicats als Estats Units, cosa que fa que la informació d'aquest país sigui fonamental a l'hora de perseguir el tràfic i la tinença de pornografia infantil.

Les denúncies ciutadanes i la mateixa activitat de les empreses que les gestionen, que disposen de sistemes automàtics per detectar aquests comportaments, fan que no quedin impunes. En aquesta ocasió, els esforços policials es van centrar sobre dues populars xarxes socials.

Un dels detinguts era menor

Pel que fa als detinguts en aquesta operació, la policia destaca que l'arrestat a Biscaia no havia complert els 18 anys en el moment del seu arrest. Tot i la seva joventut, durant el registre van trobar més de cent vídeos de nenes de molt curta edat, alguns d'aquests els compartia per xarxes socials. Per evitar que ho poguessin detectar amb facilitat només duia a terme aquestes activitats a través de missatgeria privada.

Durant el registre del domicili del detingut a Madrid van trobar rastres de ser el responsable dels fets, però no imatges il·legals, ja que probablement la xarxa social li havia comunicat l'eliminació de material sospitós. A Castelló es va localitzar un home que intercanviava imatges de nenes de no més de sis anys amb un usuari mexicà que es feia passar dona.

Al contrari que altres usuaris, el detingut a Sevilla pujava les fotografies il·legals de manera pública a la xarxa. L'arrestat intentava crear grups en xarxes socials per agrupar la màxima quantitat possible de persones interessades a compartir les mateixes fotografies. Similar comportament tenia el detingut a Valladolid.

El mòbil, l'eina més utilitzada

La major part dels detinguts utilitzaven els telèfons mòbils per cometre els delictes, una cosa cada dia més habitual, ja que aquests dispositius, segons la policia, estan reemplaçant els ordinadors per a la majoria de les activitats lúdiques.

La Policia Nacional està sempre atenta a la distribució d'aquest tipus de continguts, sigui a través del ciberpatrullatge de les xarxes, la col·laboració ciutadana amb altres països oa través de la indústria de continguts, per evitar que es perpetuï, en la mesura del possible, el patiment de les víctimes.