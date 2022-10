Una dona roba la cadena i una creu d’or a un home després d’abraçar-lo en un aparcament a Girona

Un veí de Girona ha denunciat que una noia el va assaltar a ple dia per estirar-li la cadena d’or que portava al coll i que té una llarga història sentimental a darrere. Li havia regalat, fa més de 50 anys, la que encara és la seva dona amb el seu primer sou. Des d’aleshores, sempre l’havia portat a sobre amb una creu, també d’or. Tot plegat estava valorat en uns 500 euros.

La noia té uns trenta anys, segons la denúncia presentada als Mossos d’Esquadra. El va marejar a preguntes i el va abraçar malgrat la resistència que va oferir fins al punt que va acabar entrant al cotxe i va haver de fer-la fora amb contundència.

Els fets van succeir, fa uns dies, poc abans de les dues del migdia quan l’home, de 72 anys, tornava de fer esport i es dirigia al cotxe que tenia aparcat a l’estacionament del complex de cinemes de Fontajau. Mentre l’home obria la porta del seu vehicle, la dona va començar a cridar-lo «Antonio, Antonio», un nom que no és el seu. La víctima li va repetir que no era el tal «Antonio» però la noia va insistir i li va dir que estava «molt fort» i que «venia del gimnàs». L’assaltant va començar a tocar-lo per tot el cos i ell se la va intentar treure de sobre sense èxit. Va obrir la porta del vehicle i va seure al seient del pilot per intentar marxar mentre la dona se li va abraonar a sobre mentre li explicava que li faria «el que volgués» mentre l’abraçava. El denunciant va repetir-li que marxés i intentava treure-se-la de sobre.

El forceig va durar uns dos minuts fins que, finalment, la dona va acabar marxant i el denunciant va poder arrancar el vehicle. No va ser fins una estona després que va pensar que la dona, en realitat, podria haver-li intentat sostreure-li alguna cosa. Tenia la cartera, el telèfon mòbil i la bossa d’esport. Però ja no tenia la cadena d’or i la creu.