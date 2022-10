Dipsalut i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona en col·laboració amb el Col·legi de Metges de Girona han lliurat dos nous Ajuts al Talent Gironí. Aquesta beca té per objectiu fomentar la recerca entre els professionals sanitaris joves, que poden optar-hi un cop han acabat la residència, i gràcies també a la col·laboració amb els centres assistencials on treballen.

Les guanyadores de la segona edició són l’oncòloga de l’Institut Català d’Oncologia, Helena Pla, que investigarà la resistència al tractament d’un tipus de càncer de mama, i la cardiòloga de l’Hospital Trueta, Helena Resta, amb un projecte sobre la prevenció de la toxicitat cardíaca derivada del tractament quimioteràpic en pacients amb càncer de mama.

L’Ajut permet que la persona beneficiària combini la seva activitat assistencial amb la recerca, dedicant mitja jornada a cada cosa durant un any (prorrogable un any més). El guanyador s’escull mitjançant un procés competitiu que avalua la trajectòria professional i el projecte de recerca que vol realitzar amb l’ajut.

La beca es va lliurar a la seu del Dipsalut de mans de la seva presidenta, Maria Puig i la seva gerent, Sílvia Oliveras, de la directora de l’Idibgi, Marga Nadal, i de la Secretària del Col·legi, Carme Busquets. A l’acte també hi havia els supervisors dels respectius projectes de recerca de l’Idibgi,Gemma Viñas, investigadora del grup de recerca en Oncologia de Precisió a Girona (OncoGIR_Pro), i Sergi Moral, investigador del grup de recerca en Genètica Cardiovascular, grups en els quals s’incorporaran Helena Pla i Helena Resta, respectivament, gràcies a la beca.

Helena Pla, oncòloga de l’ICO Girona, ha obtingut la beca al Talent Gironí amb un projecte sobre la resistència al tractament que es dona en el càncer de mama de tipus HER2 positiu. Aquest càncer pot tractar-se amb quimioteràpia i tractaments dirigits contra HER2 que reben prèviament a la intervenció, però hi ha pacients que presenten resistència als medicaments anti-HER2, causant un pitjor pronòstic de la malaltia. La recerca de Pla consistirà a estudiar quin paper té un tipus de mol·lècula en aquest mecanisme que causa resistència a la teràpia. La investigació dona continuïtat a una línia de recerca que ja es va iniciar a Girona, liderada per Gemma Viñas, en aquell cas al laboratori, i que ara Pla traslladarà a mostres de pacients a la clínica.

Per la seva banda, Helena Resta, cardiòloga a l’Hospital Josep Trueta, ha guanyat l’ajut presentant un projecte sobre cardiooncologia en pacients amb càncer de mama, un dels càncers més prevalents a la nostra població. Alguns fàrmacs del tractament poden generar una toxicitat cardíaca en forma de disfunció ventricular i, al seu torn, ocasionar insuficiència cardíaca. Aquest efecte secundari obliga, moltes vegades, a aturar el tractament oncològic, i, a dia d’avui, no es coneixen mesures efectives per evitar-ho.

El projecte de Resta investigarà si és possible disminuir la cardiotoxicitat derivada dels tractaments mitjançant un programa exhaustiu d’exercici físic supervisat, control dels factors de risc cardiovasculars i control nutricional.