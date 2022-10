Girona estrena una incubadora d'empreses que creen videojocs que se situarà al Modern. L'alcaldessa Marta Madrenas ha explicat que l'objectiu és «retenir i captar talent» de l'àmbit digital i audiovisual, un sector que està creixent i que Girona vol capitalitzar. El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha destacat que el Modern es convertirà en «un pol d'atracció» per a creació cultural en l'àmbit digital i cultural que sigui un referent a la demarcació i també a escala nacional. Davant d'aquesta importància que té el món digital i audiovisual, el govern local ha «reenfocat» la segona fase de la reforma de l'equipament «cap a un punt més audiovisual» amb la creació d'«espais immersius», entre d'altres.

L'antic cinema Modern de Girona comença a tenir activitat amb la posada en marxa de la incubadora per a videojocs, la Game Gi. Es tracta d'un projecte que compta amb la implicació de l'Ajuntament de Girona, la Diputació i la Direcció General d'Innovació i Cultura Digital. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que el projecte és «un equilibri perfecte entre cultura i dinamització econòmica», ja que en el nou Modern es vol fomentar la creació cultural en l'àmbit digital i audiovisual per tal d'enfortir el sector i convertir-lo en un motor econòmic potent. «No és suficient enfocar els esforços en l'exhibició i difusió de la cultura, sinó que cal fomentar la creació per evitar una fuga de talent», ha afegit Madrenas.

El vicealcalde de Girona, Quim Ayats, ha detallat que el Modern vol ser «un pol d'atracció i creació» centrat en el públic de la ciutat però també de la demarcació i també de tot Catalunya. De fet, Ayats ha recordat que la ciutat ja compta amb «un referent de país» en la creació cultural, que és l'espai Marfà. En aquest equipament s'hi compagina formació i creació musical i ha estat un projecte replicat en molts punts del país.

Ara, Girona vol tornar a ser un referent però centrat en l'àmbit audiovisual i digital. Per convertir-se en aquest projecte d'èxit, totes les administracions han coincidit en el fet que cal la implicació de totes les administracions, però també amb les empreses del sector i els centres de formació. En aquesta incubadora, les empreses incipients en l'àmbit dels videojocs podran demanar assessorament i mentories. A través d'aquestes guies aniran enfocant els seus projectes fins que finalment surtin a la llum.

Un sector en creixement

La directora general d'Innovació i Cultura Digital, Marisol López, ha remarcat que el sector dels videojocs va a l'alça i ha recordat l'evolució de la incubadora de videojocs que hi ha a Barcelona. El 2014 a Catalunya hi havia poc més d'un centenar d'empreses dedicades a la creació de videojocs i després de set edicions d'aquesta incubadora, «ja són més de 200». A més, Catalunya compta amb el 50% de tots els negocis que hi ha a l'Estat en aquest sector. Sobre el nombre de treballadors, el 2014 hi havia 1.700 persones que s'hi dedicaven i ara superen els 4.000.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha recordat que aquestes dades demostren que ja s'està executant «la quarta revolució industrial», dedicada a l'àmbit digital i tecnològic. Per això Madrenas ha assegurat que Girona vol formar part d'aquesta revolució. «Qui hi pugi, demà hi serà, qui no hi pugi, desapareixerà», ha afegit l'alcaldessa.

Repensant la segona fase

En els últims quatre anys el consistori s'ha concentrat en reformar l'edifici del Modern i també dissenyar «el contingut» que haurà de tenir aquest nou equipament. El projecte ha comptat amb una inversió de 3,7 milions d'euros i la meitat dels diners han vingut amb fons europeus. Part d'aquests diners han servit per definir el projecte del Modern i és en aquesta definició que el consistori ha apostat de forma decidida per la cultura digital, però assegura que manté els eixos centrals de creació.

La important aposta per aquest nou sector, però, ha obligat a l'equip de govern local a «refer» el projecte de la segona fase del Modern. En aquesta segona fase del projecte es preveu destinar més espais a la creació d'arts escèniques i també inclourà la reforma de l'antiga sala de cinema del Modern.

En aquest reenfocament de la segona fase, el vicealcalde ha avançat que s'hi inclouran espais «immersius» en què l'audiovisual també tingui un paper destacat. Així i tot, Ayats ha insistit que es mantindran les bases inicials d'assessorament i mentoria a artistes d'altres arts. Madrenas ha afegit que aquest projecte «està en la fase final» i aviat preveuen presentar-lo.