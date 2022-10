Girona acollirà una nova edició de la Marató de Donació de Sang de les Fires de Sant Narcís, que enguany té com a objectiu que més de 500 persones vagin a donar sang i que una cinquantena donin plasma. L’esdeveniment tindrà lloc el 31 d’octubre i l’1 de novembre a l’envelat instal·lat a la plaça de Catalunya, de 10 a 21 h. D'aquesta manera torna a l'emplaçament habitual després que durant dos anys es fes a la Casa de Cultura, degut a les restriccions de la pandèmia i per poder controlar millor l'aforament. Totes les donacions aconseguides ajudaran a remuntar les reserves, que s’han reduït durant les últimes setmanes.

Durant els dos dies s’hi realitzaran diferents activitats que amenitzaran les jornades. Enguany, la Marató recupera el to festiu després de les restriccions de la pandèmia de la covid-19. A més, a la campanya s’hi suma el cos de Mossos d’Esquadra de Girona.

Aquest matí, la regidora de Salut de l’Ajuntament de Girona, Eva Palau; el comissari president del Club Esportiu dels Mossos d’Esquadra, Joan Carles Molinero, i la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona, Meritxell Casacuberta, han presentat l’esdeveniment en roda de premsa. "És important començar a donar sang. Des de l’Ajuntament de Girona encoratgem a la ciutadania de Girona i la que ens visita per les Fires a donar sang aquests dos dies i, en cas que no puguin, recordar que el Banc de Sang està obert cada dia. Per aquesta Marató tenim l’objectiu d’arribar a les 500 donacions de sang i 50 de plasma que esperem aconseguir amb la col·laboració de tothom”, ha afirmat la regidora.

Recuperar els donants

Segons exposa el Banc de Sang i Teixits, aquests anys de pandèmia ha estat molt difícil aconseguir que noves persones comencessin a donar sang per primera vegada. El tancament d’universitats, d’escoles, el teletreball a les empreses i el fet que no s’han pogut organitzar jornades festives al voltant de la donació, ha fet que menys persones hagin anat a donar sang per primera vegada. Si en un any normal més de 30.000 persones comencen a donar sang, el 2020 i el 2021 han estat poc més de la meitat.

Davant d’això, el Banc de Sang vol animar noves persones a viure l’experiència de la donació amb la iniciativa Suma’t a la Generació Donant. Es vol fer visible una nova generació: la generació donant, formada per persones de totes les edats. Aquesta es caracteritza perquè no ve marcada per l’any de naixement, sinó que cadascú tria si en vol formar part. El repte és animar tothom a donar sang i entrar a la #GeneracióD.

La Marató de Donants de Sang a Girona és possible gràcies a la implicació de l’Ajuntament de Girona, l’Associació de Donants de Sang de Girona, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès. Es recomana reservar cita prèvia per donar sang o plasma els dies de la Marató.

Reserves "molt baixes"

El Banc de Sang alerta que en les últimes setmanes les donacions han estat més baixes del que es preveia, en canvi l’activitat als hospitals s’ha mantingut estable. És per això que campanyes com la de les Fires de Girona ajuden a remuntar les reserves de sang. Es necessiten almenys 1.100 donacions diàries i avui n'hi ha 1.006 de previstes; demà 777 i, diumenge, 206.