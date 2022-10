La nova formació política Girona x Girona reclama que el govern planifiqui. "Planificar és governar i governar és planificar", va dir aquest divendres el president i líder del nou partit, Quim Oliva, en l'acte de presentació de la nova formació. Oliva va plantejar notables canvis urbanístics i de mobilitat que a parer seu necessita la ciutat.

Prèviament la vicepresidenta del partit. Dolors Vilamitjana, va detallar els tres grans eixos de la nova formació. Per una banda, el municipalisme i el gironisme per deixar clar que són un partit independent que no depèn de cap altre i, per altra, l'autonomia dels barris, que seran vitals en la presa de decisions gràcies a la "descentralització administrativa" amb la creació dels denominats consells municipals de barri i amb un comissionat de barri encarregat d'alertar a l'Ajuntament de totes les incidències per tal que es puguin arreglar amb celeritat.

Mentrestant, Quim Oliva va insistir en què un govern "com l'actual" no pot improvisar i fer actuacions el del carrer de la Creu o "pedaços com a la plaça de l'U d'octubre, enlloc de fer una reforma integral".

Oliva va recordar que el pla general vigent es va aprovar fa vint anys i que ja ha patit 75 modificacions puntuals. Va assenyalar que caldria fer plans d'actuació específics al nord, al sud, a Sant Narcís, a Font de la Pólvora o a l'Eixample, entre d'altres.

1.500 places d'aparcament al parc Central, ciutat esportiva i nou pavelló firal

Pel que fa a mobilitat va indicar que seria partidari d'eixamplar el pont de França per permetre que tornés a ser un punt d'entrada a la ciutat i que el pont de la Barca fos de sortida. També va considerar que la carretera Barcelona ha de deixar de ser un punt d'entrada i sortida de la ciutat i que, cal buscar alternatives, com una perllongació del carrer Migdia. També voldria que hi hagués un nou vial a sota del viaducte. També considera important que Adif faci i obri les 1.500 places d'aparcament que es podrien implantar a sota del parc central, en dues plantes soterrades que estan buides, entre l'estació de tren i la llosa.

Quim Oliva també és partidari de vendre's l'estadi municipal de Montilivi i construir una nova ciutat esportiva amb un nou camp de futbol entre la Nestlé, el parc de Domeny i les Deveses d'en Bru o a prop de la Creu de Palau. També és partidari de potenciar la zona del futur nou hospital Trueta entre Salt i Girona amb un nou palau firal.

Altres apunts que va desgranar és l'objectiu que el tren regional tingués parades a Pedret i a l'alçada de la Clínica Girona i diferents línies de bus.

Museu al garatge Forné i estudis musicals a la Farinera Teixidor

En l'aspecte cultural, és partidari d'un gran acord que permeti unificar els estudis musicals, inclòs el conservatori, a l'edifici privat de la Farinera teixidor. També voldria comprar o llogar el garatge Forné per ubicar-hi el Museu d'Art Contemporani i que la Casa Pastors fos la nova seu del Museu d'Història de la ciutat. A parer seu, la central del Molí no hauria de ser per oficines municipals d'hisenda sinó un espai per explicar la revolució industrial i l'ús de l'aigua.

Finalment, voldria redactar plans sectorials per "la Girona del 2050" amb accions en tots els àmbits per les properes dècades.