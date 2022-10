Un total de 3.483 de vint-i-set centres educatius -quatre dels quals eren centres d'educació especial- van participar ahir la 48a edició del Concurs de Pintura Ràpida Infantil i Juvenil. Una activitat que organitza el GEiEG, any rere any, uns dies abans de les Fires de Girona i on han participat alumnes d'entre 4 i 16 anys. Amb els gairebé 3.500 participants s'arriba a la xifra rècord de participació des que l'organització té constància dels registres.

«Quan veus els carrers del barri vell plens de nens dibuixant vol dir que ja estem de festa», apuntava el president del GEiEG, Francesc Cayuela. Així, la mainada va omplir el Barri Vell per pintar diferents espais emblemàtics de la ciutat, com el Pont de Pedra, la plaça de Catalunya, la Ramba de la Llibertat, la Catedral o la plaça Independència. La majoria de centres educatius eren de Girona, però n'hi havia de poblacions pròximes com Sarrià de Ter, Salt, Celrà, Sant Gregori, Fornells de la Selva i Vall de Llémena.

A primera hora del matí, els nens i nenes van començar a arribar a l'estand que havia muntat el GEiEG a la rambla de la Llibertat per recollir la seva làmina i començar el dibuix. La temàtica d'aquest any era lliure, però havia d'estar relacionada amb Girona i els seus barris. Un cop agafada la làmina, cada grup es va dirigir a un lloc del centre històric de la ciutat per començar a fer el dibuix. Se'n van veure de molts tipus, des del riu Onyar fins a la Catedral, tots ells pintats amb estils diferents. Amb cera, retoladors, o només a llapis, però cada un dels participants li va donar el seu toc especial a la seva obra, que la feia única. Un riu amb més color, amb més plantes al voltant o menys, o les emblemàtiques cases de colors. Cada un tenia el seu tret distintiu. «La imaginació de la canalla és espectacular», també deia Cayuela que afegia que des dels seus inicis, el GEiEG ja tenia aquesta basant cultural. Per això, el president de l'entitat veu «adient» fer aquest concurs.

Fins al migdia, l'alumnat tenia temps per elaborar el seu dibuix, que va haver d'entregar en el mateix lloc que el va recollir recollir. Ara serà el jurat que escollirà les pintures guanyadores, distribuïdes diferents categories: educació infantil, primària 1 (1r i 2a educació Primària), primària 2 (3r i 4a educació Primària), primària 3 (5è i 6a educació Primària), juvenil 1 (1r i 2n d'ESO) i juvenil 2 (3r i 4t d'ESO). El jurat es reunirà per primera vegada el pròxim dimecres, i tindrà feina, ja que haurà de revisar al detall aquestes gairebé 3.500 làmines. La data d'entrega dels premis a les obres guanyadores encara s'ha de determinar.