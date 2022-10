El veí de Montjuïc a qui l’Ajuntament de Girona li vol fer pagar a la força la restitució d’un terreny natural municipal manté que no té cap tanca sobre un espai públic i ha entrat un recurs als jutjats per aturar el que considera un «despropòsit» que forma part d’una «venjança» dels veïns que té al costat. Francisco Montes assegura que tot el que li està passant és un «abús total» cap a ell i que busquen «humiliar-lo» a base de denúncies «sense fonament».

Fa uns mesos, l’Ajuntament va expedientar l’home per diferents infraccions urbanístiques en una finca al carrer Torre de Sant Joan. Un dels expedients és d’ofici de recuperació de domini públic i l’altre és de disciplina urbanística. Se’ls va instar a restituir els terreny que es considera que ocupa sense permís i retirar un mur i en no fer-ho, l’Ajuntament busca una empresa per tal que executi els treballs, estimats en uns 120.000 euros. Posteriorment, preveu passar-li la factura. De fet, té tres ofertes sobre la taula.

L’home manté que no ha fet «res malament» i que tot és «fals». Indica a més, que les màquines que contracti l’Ajuntament no podran anar al terreny afectat perquè necessàriament han de passar per la seva propietat i no els deixarà. «Només podrien arribar-hi en helicòpter», adverteix.