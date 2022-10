El Consell Comarcal del Gironès ha pogut aprofitar un 46% dels mobles i trastos vells que s’han recollit a la comarca en el primer any de funcionament d’aquest servei de recollida. En total, el programa ha recollit 156.837 quilos de mobles i trastos vells després de executar 217 actuacions a setze municipis diferents del Gironès.

D’aquesta quantitat, el 16% (19.228 quilos), se’ls ha aplicat un tractament de preparació per a la seva reutilització. Així, són objectes, que tot i haver-se convertit en residu, se’ls ha donat una nova vida. Per altra banda, el 30% del material recollit (32.697 kg) s’ha destinat al reciclatge i la revalorització. D’aquesta manera, s’ha superat l’objectiu marcat des de l’inici de la campanya, que tenia previst recollir un 5% dels residus per reutilització i un 20% per al reciclatge en un principi.

Va ser el mes de setembre quan el servei de recollida comarcal de mobles i trastos vells que presta el Consell Comarcal del Gironès va fer balança del seu primer any de funcionament amb aquest model porta a porta gestionat per l’entitat social Solidança. Es tracta d’un servei on s’efectua la recollida a la porta del mateix domicili, prèvia sol·licitud, d’acord amb un calendari preestablert a cada ajuntament, que resulta còmode pels usuaris atès que no s’han de desplaçar i que alhora té per propòsit de preservar els mobles en bon estat i promoure la seva reutilització posterior.

A més, aquest model de recollida ha permès la creació de tres nous llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat social, contribuint així a promoure l’economia circular i social a la comarca.