Quatre empreses es disputen la redacció del pla de mobilitat del l’àrea urbana de Girona pel qual es preveu destinar-hi un màxim de 390.000 euros, entre la Diputació de Girona i els onze municipis implicats. Es tracta del document que haurà de marcar les actuacions en l’àmbit de la mobilitat conjunta entre els municipis d’Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Girona, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix.

La primera oferta va a càrrec de la societat amb seu a Barcelona Desarrollo, Organización y Movilidad que ha plantejat fer el treball per 216.902 euros i que aporta com a experiència projectes pel govern de les Illes Balears, pel consorci regional de Transports d’Astúries. La segona proposta l’ha posat sobre la taula AIEC Multicriteri MCrit, també barcelonina, que ofereix els seus serveis per 240.790 euros i que porta d’aval projectes per l’àrea metropolitana de Barcelona, entre d’altres.

La tercera oferta l’ha fet la unió temporal d’empreses formada per la madrilenya Colin Buchanan Consultores i la multinacional Sener Ingenieria y Sistemas SA que ha plantejat redactar el document per 195.016 euros. Ha treballat pels ajuntaments de Lleó i de Jaén, entre d’altres.

Finalment, la darrera proposta va a càrrec de l’empresa AIM SL, que ofereix els seus serveis per 385.990 euros. Ha treballant, per exemple, per l’àrea metropolitana de Barcelona.

Un document que va tard

El pla arrencarà tard. L’últim pla d’aquest tipus, si es parla exclusivament de la capital gironina, es va aprovar el 15 de desembre de 2014 i contemplava actuacions fins al trienni 2016-2019. La llei estableix que els plans de mobilitat urbana s’han de revisar cada sis anys. El nou pla però, no està previst que s’enllesteixi fins a l’any 2025. Entre d’altres, els objectius del nou pla de mobilitat de l’àrea urbana se centren a potenciar els desplaçaments a peu o en bicicleta, buscar fórmules per reduir l’impacte ambiental dels serveis de paqueteria, habilitar aparcaments dissuasius o impulsar el vehicle elèctric, entre d’altres.