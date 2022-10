Sant Gregori tindrà un nou cos de Guàrdia Municipal després que l’ajuntament hagués destinat una part del pressupost d’aquest any en la creació d’aquest cos. Serà a partir de dilluns que els primers agents començaran a cobrir diferents torns al llarg de la setmana, de dilluns a diumenge.

Tot això, després que a Sant Gregori hi hagi hagut un increment dels fets delictius en els darrers anys. El 2020, a causa de la pandèmia, aquests fets van disminuir, però si es té en compte el període dels últims cinc anys han pujat un 26%. L’any passat, sobretot, hi va haver un repunt dels robatoris per força a domicili, però també se’n van produir a terrenys agrícoles, per endur-se material, o a aparcaments dels restaurants de la zona.

La tasca de la nova Guàrdia Municipal tindrà funcions de vigilància i seguretat ciutadana. Així com l’atenció en cas d’emergència o incident que es pugui produir al municipi i sempre amb coordinació amb el cos com Protecció Civil, Mossos d’Esquadra, Serveis Sanitaris, Bombers, Agents Rurals o ADF. També vetllaran pel compliment de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana, el control a les entrades i sortides dels centres educatius i la presència i suport en esdeveniments populars, esportius i culturals al municipi.