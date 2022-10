Josep Lagares: «Per Fires m’agrada passejar per Girona i sentir l’ambient càlid i festiu dels gironins»

Divendres, el pregó de Fires de Girona donarà per inaugurades les festes de Sant Narcís. El pregoner d’enguany, Josep Lagares, vicepresident de Fundació Metalquimia, ja ha començat a preparar el seu discurs, que farà «en nom de tota l’associació». Entre els nervis i la il·lusió d’aquest repte explica que el pregó anirà enfocat al lema de la fundació «cultura, educació i creativació, per a un món millor», i que també tindrà alguna sorpresa.

Falta una setmana pel pregó. Com van aquests nervis?

Ens va agafar per sorpresa que l'alcaldessa ens vingués a demanar per fer el pregó d'enguany. No ens ho haguéssim imaginat ni en els millors dels nostres somnis perquè pel balcó de la plaça del Vi hi ha passat gent molt important, i nosaltres no ens hi considerem tant. En tot cas, ens fa molta il·lusió.

Que significa per a la Fundació Metalquimia fer el pregó?

Reconeix la nostra tasca envers la societat i la cultura gironina durant tots aquests anys. No només des que som fundació, sinó també els anys previs. I reconeix el model de col·laboració publicoprivat que hem anat endegant amb l’ajuntament. Crec que és un model a seguir, hem tingut molta complicitat i il·lusió per engegar projectes molt macos. Amb aquest pregó es posa en gran titular el nostre lema, que és «cultura, educació i creativació, per a fer el món millor».

És amb aquest lema que enfocarà el pregó?

Tot just he començat el discurs, però evidentment aquest lema serà un dels pals de paller. M’agradaria poder fer un pregó amb propòsit transcendent i inspirador. Sobretot, m’agradaria fer un discurs activista, fujo ara mateix de l’optimisme buit o de veure el got mig ple. Ara és el moment de ser activista, és el moment de fer que les coses passin en lloc d’esperar que passin.

També hi haurà un missatge cap als gironins i gironines?

Una mica de tot. Parlaré una mica de temes generals i, evidentment, un missatge pels gironins i gironines. I també hi haurà alguna sorpresa que no puc desvetllar. Tot va lligat amb el concert que farem enguany amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que és la nau insígnia de la nostra fundació.

Ha dit que tot just ara comença a preparar el discurs, segur que ja té mil idees.

M’he fet un mapa amb mil idees, un mapa mental amb el que penso que hauria de dir i ara es tracta de tenir un dia sense interrupcions per posar-ho sobre el paper. Desitjo que agradi als gironins.

El discurs el farà vostè, però els membres de la fundació li han donat algunes idees?

Faré el discurs en nom de tota l’associació. La nostra família, en temes fundacionals, té les idees molt clares. És agafar aquestes idees i desenvolupar-les. Un cop el tingui fet el llegiré a la família i corregiré tot el que em diguin.

«No ho haguéssim pensat ni en el millor dels nostres somnis, pel balcó de la plaça del Vi hi ha passat gent molt important»

Si no hagués estat escollit com a pregoner, a qui li hagués agradat veure fent el pregó?

No vull personalitzar. M’agradaria veure gent que realment es mulla, es compromet i es mou a fer coses per la ciutat, per la societat i sense esperar res a canvi.

Quins tipus de projectes es fan a la Fundació Metalquimia?

Ens agrada fer projectes que siguin sexys (innovadors) i creatius. Ens agrada fer projectes que transcendeixin en el límit de l’espai i del temps. I projectes que traspuïn catalanitat i pertinença de país, que també inculquin valors i, sobretot, que la família Lagares ens hi puguem involucrar.

Després de dos anys amb les Fires marcades per la pandèmia, quins actes espera més enguany?

Enguany el pregó. Però m’agrada molt anar al certamen, algun dia a la Copa a prendre alguna cosa, anar a les parades d’artesania o gastronomia, i sempre baixa algun fuet o un formatge. De fet, m’agrada molt passejar per Girona i sentir aquest ambient càlid i festiu dels gironins. I també m’agrada, de tant en tant, portar la mainada a les atraccions. Tot i que ja s’han fet grans i hi van sols. Ara hi vaig amb la meva dona, i sempre cau alguna atracció de tir o la tómbola.

«Les Fires de Girona han seguit una evolució, de la tradició a la disrupció, i nosaltres hem de seguir aquesta evolució»

Com han evolucionat les Fires des que era nen fins ara?

L’any passat vam celebrar 50 anys de Metalquimia, i el nostre lema era «Metalquima, de la tradició a la disrupció». I d’alguna forma, les Fires de Girona han seguit la mateixa evolució. S’ha passat de la tradició, de menjar castanyes amb fred o circ amb animals a unes fires molt més disruptives, amb unes atraccions que no tenen res a veure amb el que hi havia abans. I nosaltres hem de seguir aquesta evolució que ens ha tocat viure. L’hem de gaudir tant com puguem.

Quins records té de quan era petit?

A casa som naturals de Besalú, però hem passat mitja vida a Girona. Allà les fires eren molt petites, i aquí eren molt més grans. També recordo que quan feia COU vam muntar una barraca sota les vies del tren i dormíem a dins la barraca o també sota la taula de dibuix del meu pare a les instal·lacions antigues de Metalquimia perquè no teníem cap més lloc on anar a dormir. Aquestes coses són part de la meva vida, de la meva personalitat i de la meva gironinitat.