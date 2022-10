El Tercer Congrés de Remeis Populars organitzat pel col·lectiu de Remeiers i Remeieres de Girona es va fer ahir a l’hotel Carlemany de la capital gironina per tal d’accentuar la vigència dels remeis populars, la seva evolució i la seva projecció en un context de crisi ecosocial com la que vivim en l’actualitat. Es van tractar temes com l’estat dels remeis actualment i les noves tendències, la transmissió del coneixement a través de les eines digitals i la visió dels remeis des de la salut pública.

El congrés va reunir 180 persones i els experts van oferir una visió coral de l’estat actual dels remeis populars, amb diferents ponències de persones íntimament vinculades al món de la medicina natural.