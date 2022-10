El Bisbat ja sap qui oficiarà la missa de Sant Narcís

La missa de Sant Narcís de Girona, el 29 d'octubre, és una de les més importants de l'any a la diòcesi de Girona. És un dels altaveus que té el bisbe de Girona per transmetre els seus principals missatges tant als fidels com al conjunt de la ciutadania: per exemple, el bisbe Francesc Pardo va aprofitar moltes homilies de Sant Narcís per mostrar el seu posicionament en qüestions d'interès general com ara el procés sobiranista.

Aquesta diada de Sant Narcís, però, serà diferent. Pardo, que encara va poder oficiar la missa de l'any passat, va traspassar el dia 31 de març, i des de llavors encara no s'ha designat un nou bisbe. Malgrat que des de la diòcesi s'esperava poder tenir nou líder per Sant Narcís, finalment no serà així. És per això que qui s'encarregarà d'oficiar la missa, que té lloc a la basílica de Sant Feliu, serà mossèn Lluís Suñer, que des de la mort de Pardo ha estat administrador diocesà (i per tant, màxim responsable) del bisbat de Girona.