Camprodon: destinació d’estiu per fer-se el passaport

Estiuejar al Ripollès s’ha convertit en tradició per a molta gent i Camprodon també ha esdevingut una destinació d’estiu per fer-se el passaport. Així ho mostren les dades que ha fet públiques la Policia Nacional: la Unitat d’Estrangeria de Camprodon ha augmentat un 85% la producció d’aquests documents entre juliol i setembre respecte a l’any anterior. N’han emès 2.254 en tres mesos.

I és que la comarca del Ripollès és una destinació turística d’interior que atrau milers de visitants de tot Catalunya. A l’estiu, s’hi traslladen sobretot ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana i no és estrany, com ha passat enguany, que aprofitin per tenir al dia la seva documentació personal. Molts d’aquests estiuejants hi tenen casa i també hi passen l’hivern per anar a esquiar.

Per poder aconseguir la nova documentació, segurament pensant que l’obtindran de forma més ràpida que a la seva primera residència, enguany s’han traslladat en «massa» a les dependències de la UED (Unitat d’Estrageria i Documentació) de la Policia Nacional de Camprodon. Els agents s’han trobat com l’afluència de persones en aquests mesos s’incrementava exponencialment i han calgut mesures per afrontar la demanda estival.

La Comissaria Provincial de Girona en col·laboració amb el cap de la Unitat de Camprodon ha dissenyat un dispositiu que permetés incrementar la confecció de documents. La implicació de la plantilla ha estat clau, diuen des de la policia, perquè han hagut de revisar els horaris per poder obrir la dependència policial tant el matí com la tarda.

Entre juliol i setembre, els policies no han parat de treballar i han arribat a fabricar 1.000 passaports més que el 2021 i han assolit la xifra de 2.254 passaports. Una situació que mostra com després de la pandèmia, la gent tenia ganes de fer viatges internacionals i necessitava el document. L’increment d’emissió de documentació en aquesta seu del Ripollès també s’ha notat amb les Targetes d’Identificació d’Estrangers (TIE), n’han expedit un 35% més: 1.630. També n’han tramitat 150 a ciutadans d’Ucraïna que necessitaven tenir la seva documentació en vigor a Espanya.