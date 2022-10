Insten veïns del Barri Vell a actuar per evitar que els coloms reposin als pisos

Veïns del Barri Vell de Girona estan rebent cartes de l’Ajuntament de Girona on se’ls indica que han de prendre mesures per evitar que els coloms hi reposin. Poden ser punxes o gels que molesten els ocells i eviten que hi facin estada o qualsevol altre element que faci la funció de foragitar les aus. En cas que els veïns no facin cas, l‘Ajuntament podria intervenir i passar la factura als afectats. Es tracta de punts on, reiteradament, s’ha detectat la presència de coloms. On hi ha sempre excrements a terra: «És allà on, s’hi es neteja la via pública, al cap d’unes hores torna a estar ple de brutícia», assenyala el regidor de sostenibilitat, Martí Terés, preguntat per aquestes missives als residents. Es considera que es tracta d’un tema de salubritat pública.

De fet, el mateix Ajuntament ha tapiat tots els forats que hi havia en un edifici en desús que té en propietat al carrer Ballesteries. En els darrers temps s’havia convertit en un refugi pels coloms i en un punt de criança. S’han tapat tots els forats per on els ocells podien accedir a l’immoble tant per la porta i la part baixa com les finestres de les diferents plantes de la finca. També s’han posat elements punxants als punts on els ocells poden reposar-hi. Martí Terés ha explicat que periòdicament fan aquest seguit de requeriments quan detecten punts on s’hi acumulen reiteradament els ocells. Darrerament, s’ha intensificat l’enviament de cartes a edificis de carrers com el de la Llebre, Minali o Ballesteries, entre d’altres. L‘Ajuntament es basa en diferents lleis i normatives. El codi civil de Catalunya apunta que la comunitat de veïns té l’obligació de «conservar en bon estat els elements comuns i estructurals de la propietat, i mantenir les adequades condicions d’habitabilitat, seguretat i accessibilitat exigibles segons normativa, i també pel que fa a les instal·lacions i als serveis comunitaris» i que «la comunitat haurà de realitzar les obres necessàries, i el seu cost serà assumit pels propietaris». En el mateix sentit, l’ordenança municipal d’edificació assenyala que «els propietaris de terrenys, urbanitzacions particulars, edificacions, rètols, anuncis, etcètera han de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, d’acord amb les ordenances i normativa sectorial d’aplicació vigent». Finalment, l’ordenança de neteja pública diu que «els propietaris de qualsevol classe de terreny han de complir amb els deures legals d’ús i manteniment del terreny, mitjançant la neteja periòdica, mantenir-los lliures de deixalles i en perfectes condicions de salubritat, conforme al que disposa la normativa vigent» i que «la prescripció anterior inclou l’exigència de desratització, desinfecció i desinsectació dels solars i serà extensible als locals tancats o abandonats».