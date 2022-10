Joaquim Nadal, conseller de Recerca i Universitat, ha confessat, en una entrevista als Matins de TV3 que «quatre formacions polítiques diferents m'havien proposat presentar-me a l'alcaldia de Girona a les municipals».

Nadal, entre altres temes, ha dit que «el govern espanyol ha d'aportar més diners al sistema català d'universitats, però no vull concretar xifres» i que «cal trobar fórmules perquè el professorat associat estigui més ben retribuït i per rejovenir les plantilles». Preguntat per l'independentisme ha respost que «Jo dic: 'No em faci dir que soc independentista', però pot ser que a la llarga la solució només pugui ser aquesta».