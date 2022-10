L'exconsellera de Recerca i Universitats Gemma Geis ha anunciat aquest dilluns la seva reincorporació a treballar a la Universitat de Girona, d'on procedia laboralment, després de la sortida del Govern de Junts Per Catalunya (JXCat). «Avui em reincorporo a la Universitat de Girona amb la mateixa vocació de servei públic del primer dia. Catalunya, universitat i Girona», ha escrit Gemma Geis aquest matí al seu compte de Twitter.

Avui em reincorporo a la @univgirona amb la mateixa vocació de servei públic del primer dia.



Doctora en Dret i professora agregada de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Gemma Geis va ocupar el càrrec de vicerectora durant quatre anys, entre 2013-2017, i va assumir la cartera de Recerca i Universitats, recuperada per l'executiu de Pere Aragonès. Després de la seva sortida de la conselleria, a principis d'aquest mes d'octubre, fonts de JXCat a Girona van indicar que el nom de Gemma Geis era el que generava més consens a la ciutat per rellevar com a alcaldable de la formació a Assumpció Puig, exdegana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, després de la seva renúncia per discrepàncies internes de partit.

Gemma Geis Carreras és doctora en Dret, esment europeu, per la Universitat de Girona, llicenciada en Dret per la mateixa universitat (1998/2002) i compta amb un Màster de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Segons la UdG, el treball de recerca desenvolupat per Gemma Geis es va centrar en l'àmbit de l'execució de sentències en matèria urbanística, que va ser objecte de la seva tesi doctoral 'L'execució de les sentències urbanístiques', per la qual va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat Dret 2011 de la universitat.