L'alcaldessa de Girona ha obligat per decret que la Policia Municipal faci hores extra durant les Fires de Sant Narcís. A l'escrit, Marta Madrenas s'empara en un article de la Llei de Policies Locals, que recull que davant situacions "d'excepcionalitat" es pugui mobilitzar la plantilla que sigui necessària per garantir la seguretat. El decret també remet a un informe del cap de la policia que posa en relleu "la manca d'efectius" i subratlla que, per cobrir tots els actes, cal mobilitzar "unes 235 jornades laborals d'agents". Els sindicats critiquen que l'escrit "atropella els drets" dels policies i carreguen contra "la covardia" de l'equip de govern per no voler desencallar el conflicte que els va dur a plantar-se i no fer més hores extra.

El decret d'alcaldia que ordena mobilitzar els policies que calgui per garantir la seguretat durant les Fires (i, per tant, obligar-los a fer hores extra) parafraseja part d'un informe que va emetre el cap del cos, l'intendent Joan Jou, a principis d'octubre. L'informe alertava que no hi havia prou efectius necessaris per cobrir tots els actes que hi haurà a la ciutat durant les festes, que comencen aquest divendres i s'allargaran fins al 6 de novembre.

A l'escrit, l'intendent calculava que durant les Fires, aproximadament es podrien mobilitzar unes 63 jornades laborals dins del cos. Però que per cobrir tots els esdeveniments, se'n necessiten 298. "Això significa que hi ha una mancança d'unes 235 jornades laborals de policia", recull l'informe.

Arran d'això, el cap de la Policia Municipal demanava a l'equip de govern "buscar els mitjans per poder reforçar el servei policial amb el nombre d'agents adequat" i, d'aquesta manera, "garantir els mínims de seguretat exigibles durant les Fires 2022". Posteriorment, en un segon informe -aquest ja, de la setmana passada- el cap de la Policia Municipal concretava quins dèficits d'agents tenia tant per dia concret com per franges horàries.

Ara, l'alcaldessa Marta Madrenas ha signat un decret que obliga la policia a fer hores extra per garantir la seguretat durant les Fires. L'escrit ordena a l'intendent adoptar totes les mesures necessàries "que comportin la realització de serveis extraordinaris" perquè la dotació policial sigui "òptima".

"Excepcionalitat i emergència"

L'alcaldessa s'empara en un article de la Llei de Policies Locals, que recull que davant situacions "d'excepcionalitat i emergència" es puguin tirar endavant mesures com aquesta. El decret, de fet, subratlla que "les circumstàncies actuals" a Girona són de "caràcter excepcional".

Primer, perquè en anys anteriors els serveis policials durant les Fires es cobrien amb hores extres voluntàries. Segon, perquè a les Fires de Sant Narcís aquest any s'hi sumen altres esdeveniments que també s'han hagut o s'hauran de cobrir (com ara partits de futbol, de bàsquet o curses populars). I tercer, perquè "el conflicte laboral i sindical" que va començar a l'agost, i que va portar els agents a plantar-se i no fer més hores extra, encara no s'ha resolt.

El decret d'alcaldia ja s'ha traduït en una ordre de servei, que s'ha enviat per correu electrònic a tota la plantilla de la Policia Municipal. Inclou un quadrant, que especifica per dies i franges horàries quins policies hauran d'anar a treballar.

"Atropella els drets"

La decisió de l'alcaldessa d'obligar els agents a fer hores extra ja s'ha traduït en una crítica oberta des dels sindicats (el CSIF, la UGT, el SPL-CME i el SIP-FEPOL). En un comunicat, critiquen que el decret "atropella els drets laborals dels i les policies" de la ciutat, perquè després de setmanes de conflicte, l'equip de govern "no ha buscat cap mena de solució".

"A més, l'Ajuntament també ha menystingut els sindicats i la plantilla, ja que tant l'alcaldessa com la regidora Maria Àngels Plans ens han plantat en dues ocasions", subratllen. Els sindicats recorden que el conflicte laboral dins la Policia Municipal ja fa més de dos mesos que dura, i que en comptes d'intentar resoldre'l, la resposta de l'equip de govern ha estat "obligar la plantilla a anar a treballar en dies de descans" i, a més, informar-los d'aquesta decisió tan sols "entre quatre i cinc dies abans que comencin les Fires".

"Allò que està fent l'alcaldessa és una autèntica vergonya; es diu a la ciutadania que s'està negociant, i a dia d'avui encara no ens han rebut", critica el portaveu del SIP-FEPOL, Toni Castejón. El representant sindical defineix de "covardia" haver tret un decret "d'urgència" d'aquesta mena, on s'està obligant els agents a anar a treballar.

"Tots tenen obligacions personals i familiars, i aquests canvis han comportat, per exemple, haver de cancel·lar viatges, reorganitzar custòdies de fills...", afegeix Castejón. "Això només fa que cabrejar encara més la plantilla; en aquest sentit, si nosaltres hem de respondre en consonància a aquesta poca vergonya que l'Ajuntament demostra cap a la policia, ho farem", conclou el portaveu del SIP-FEPOL.