Ara resulta que al xupito (o xarrup) de tota la vida n’hi hem de dir «xopet». Aquesta és la paraula que s’indica com a correcta en el nou diccionari de Fires que ha llançat l’Ajuntament de Girona, elaborat amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística. La definició és «traguet d’una beguda alcohòlica, especialment licor, servida en un gotet.». També s’admet com a alternativa «didalet», «tap», «gotet», «copeta» o «colp».

Hi ha 127 paraules i expressions, classificades en 8 temàtiques i s’hi poden trobar paraules que formen part de qualsevol celebració o fira com paraules característiques de les Fires de Sant Narcís, moltes relacionades amb la imatgeria festiva i els actes i celebracions propis de la ciutat. Algunes són molt habituals i conegudes com frànkfurt, llaminadura, cercavila, envelat, moniato, xuixo, panellets, tiquet o tren de la bruixa. També hi ha mots que es volen anar popularitzant per substituir paraules castellanitzades. L’atracció del Látigo s’ha de dir «fuet». El pintxo és una «broqueta moruna». També hi ha els cavallets, els autos de xoc, el cotó fluix de sucre, tall de coco o toro mecànic. S’accepta «cubalibre» i s’especifica que «cubata» pertany a un registre col·loquial. De les ametlles recobertes d’almívar pres formant grumolls se n’ha de dir «garapinyades». I el mític mot «firar-se»: «Comprar alguna cosa a la fira, en una botiga, etcètera.»

Tot plegat forma part d'una campanya de difusió del vocabulari propi de la Festa Major de la ciutat. Sota el lema “Les Fires mot a mot”, el consistori publicarà cada dia de Fires, a través de les xarxes socials i d’anuncis als mitjans de comunicació, una paraula diferent associada a l’esdeveniment. Totes s’acompanyaran amb l’explicació d’alguna característica o curiositat per tal de promoure’n la consulta al web. Amb aquesta campanya, l’Ajuntament vol aconseguir que la ciutadania es faci seu el vocabulari de Fires.

Més enllà de les deu paraules que es publicaran aquests dies, al web municipal s’hi podrà consultar el conjunt complet del vocabulari de Fires. Mots com els esmentats, o les expressions “no ho duria a fira” i “per Sant Narcís, cada mosca val per sis”, són alguns dels que es recolliran al web.

A més, per fer arribar les paraules de Fires a tothom, la campanya s’adreçarà també als infants. En aquest sentit, s’ha dissenyat una làmina plegada titulada “Per Sant Narcís cada mosca val per sis!” amb la qual, a través de diverses activitats, la mainada podrà familiaritzar-se i jugar amb algunes paraules característiques de la Festa Major de Girona. La làmina es distribuirà a les escoles i en diferents punts de la ciutat.

"Aquesta iniciativa s’inscriu dins la campanya ‘Fires en català’ que s’impulsa cada any des de l’Ajuntament de Girona, a través del Servei de Dinamització Lingüística, per fomentar la presència del català a les parades i atraccions de Fires, tant en la cartelleria i retolació com en l’espai sonor”, ha explicat el vicealcalde i regidor de Cultura del consistori, Quim Ayats, qui ha destacat que “amb el vocabulari de Fires es pretén fer un pas endavant i fer-ne partícip la ciutadania”. “Fires en català” compta amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística.