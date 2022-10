Sovint, quan es pensa amb gossos policia, la imatge que s'hi associa és la detecció de drogues o d'equipatges sospitosos. Però en el seu dia a dia, quan acompanyen els agents a patrullar, els gossos també contribueixen a generar més sensació de seguretat entre la ciutadania. Això sí, amb ells l'entrenament és una constant. Per veure com reaccionen a diferents situacions, la comissaria de Salt (Gironès) acull una jornada específica de formació per a unitats canines. Hi participen 24 gossos de quinze policies diferents. No només d'arreu de Catalunya, sinó també de Castelló de la Plana. Que s'hagi escollit fer-lo a Salt té una raó de ser, perquè ara fa deu anys la seva Policia Local va ampliar-se amb la creació d'una unitat canina.