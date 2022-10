El passat mes de juliol, Nintendo, la popular marca de videoconsoles i videojocs, rodava un espot al voltant del Barri Vell de la ciutat de Girona. Llavors, el contingut de l'anunci es feia difícil de desxifrar, sobretot per l'hermetisme que acompanya aquest tipus de rodatges.

Aquest dimarts, tres mesos després de la filmació, la marca nipona ha emès a YouTube l'anunci que es va filmar a la ciutat i ha desvelat quins són els seus principals protagonistes: els Pokémons.

El vídeo, que no arriba al minut i mig de duració, publicita un nou videojoc de l'exitosa franquícia, el Pokémon Escarlata i Púrpura. A l'espot, que combina imatges reals, digitals i del mateix videojoc, Girona té un protagonisme notori amb localitzacions tan icòniques com la plaça del Vi, la Catedral i la seva escalinata, la pujada del Rei Martí o les escales de Sant Martí. Segons portals especialitzats, Girona representaria, dins del context del videojoc, una de les ciutats de la regió de Paldea. Les localitzacions no urbanes, les quals apareixen en el tram final de l'anunci, semblen ser rodades a l'entorn del massís de les Guilleries.

Dotze hores després de la seva publicació, el vídeo ja acumula més de 250.000 visualitzacions.