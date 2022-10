A judici per violar una nena de 13 anys a Girona amb l’ajuda d’un altre menor

La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat de violar una víctima de 13 anys amb l’ajuda d’un segon menor d’edat (que va ser jutjat i absolt pel jutjat de menors en sentència ferma) a Girona l’any passat. El processat s’enfronta a 15 anys de presó per un delicte d’agressió sexual a una menor de 16 anys. Les acusacions també el fan responsable de ser cooperador necessari d’una segona agressió sexual amb penetració, en aquest cas comesa pel segon implicat que va ser absolt. Sobre aquest extrem, el tribunal va recordar les acusacions que «no es pot ser cooperador d’un delicte que no existeix».

Els fets haurien tingut lloc el 27 de març de l’any passat a Girona. La víctima va anar a una festa que havia organitzat un amic de l’acusat a casa seva. Dels sis convidats, ella només coneixia una amiga de la seva classe. El grup va començar la festa després de sopar, i poca després l’organitzador va marxar. La resta de convidats va seguir de festa bevent i escoltant música en un «bon ambient», segons van assegurar tots els joves que van participar en la festa, fins que l’amiga de la víctima va anar a dormir en una de les habitacions del pis. Segons van declarar alguns testimonis, inclosa ella mateixa, va deixar la porta oberta de l’habitació. Una estona després, una altra convidada va marxar a casa seva, i la víctima, l’acusat (que tenia 18 anys) i el segon implicat (que tenia 17 anys) es van quedar sols en una altra habitació. Tots tres van estar una estona mirant vídeos a Internet, i a partir d’aquí les versions deixen de coincidir. Segons va declarar la víctima a través de videotrucada, va aixecar-se per anar cap al menjador a dormir al sofà, però els dos nois van impedir-li agafant-la i tapant-li la boca. Llavors van violar-la «per torns», i tot i que al principi va mostrar resistència, després es va quedar «bloquejada» mentre l’obligaven a fer «coses que no volia». La perjudicada va detallar que van agafar-la fort pel coll en diverses ocasions, i que van fer-li mal.

Després de l’agressió va anar a despertar la seva amiga i li va dir que l’havien violat. El mateix dia va interposar la denúncia, i va anar a l’hospital, on li van fer una exploració ginecològica que va concloure que no s’havien produït lesions físiques. En canvi, es van trobar fluids a la vagina de la menor que corresponien al segon implicat, que ja va ser jutjat i absolt per la seva participació en els fets. També es van trobar mostres de semen que podrien ser compatibles amb l’acusat, que va negar durant el seu torn haver tingut relacions amb penetració.

Segons la seva versió, quan es van quedar tots tres sols a l’habitació, ella va demanar-los de posar-se al mig d’ells dos i va ser ella que va tenir la iniciativa per iniciar relacions sexuals. L’acusat va assegurar que no va haver-hi penetració, però que en tot cas tot el que van fer va ser consentit. També va dir que sabia que la víctima tenia entre 13 i 14 anys.

El segon implicat en els fets va declarar que va tenir relacions amb la víctima consentides i que tampoc hi va haver penetració.

L’informe de credibilitat fet per l’Equip d’Assessorament Tècnic va concloure que el seu relat és creïble i espontani i que els símptomes que mostrava (vergonya i incomoditat) eren compatibles amb una experiència real d’aquesta manera. Amb tot, no consten seqüeles psicològiques.