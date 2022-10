Malestar entre els firaires pel campament a la Copa

L’Ajuntament de Girona va establir una nova mesura per les Fires de l’any passat: que el campament firaire, amb caravanes i altres vehicles per dormir, ja no s’instal·lés al darrere de les atraccions, al mateix parc de la Devesa, i passés a situar-se a la zona d’aparcament de la Copa, al costat de la rotonda de Pedret. Aquesta acció també s’ha adoptat aquest any, però molts firaires no la veu amb bons ulls perquè creuen que estan massa lluny de les seves atraccions.

La mesura té per objectiu alliberar l’espai de la Devesa de vehicles de motor i altres elements com generadors. Així, es pot preservar el paratge i fer-lo més atractiu pels milers de persones que hi passegen duran les Fires. Tanmateix, això també provoca que s’elimini una gran bossa d’aparcaments com és la de la Copa per a totes aquelles persones que venen de fora de la ciutat. Tot i així, l’Ajuntament ha habilitat algunes zones per poder aparcar els vehicles durant les fires, com és el cas d’una esplanada situada entre el Trueta i el Pont de l’Aurora.

Ara, ja fa uns dies que els firaries han arribat a Girona i treballen a totes hores per poder tenir enllestides les atraccions quan les Fires donin el tret de sortida. Com ja va passar l’any passat s’han trobat que les seves caravanes no es poden instal·lar al mateix parc de la Devesa, al costat de tantes i tantes atraccions col·locades entre els més de mil plàtans. Ara ho han de fer en l’espai ubicat a la zona de la Copa, que des de dilluns de la setmana passada i fins al pròxim 13 de novembre romandrà tancat pels cotxes.

Situar-se lluny de les atraccions, però, no agrada massa als firaires. «Deixem els negocis sols i pot passar qualsevol cosa», explicava l’encarregat de l’atracció del Grand Prix, Chiparca Stefan. També apuntava que «hi ha molta gent i amb les ganes de festa que té pot fer més del que hauria de fer, i en un moment donat no pensar bé i pot entrar una atracció i fer-la malbé», avisava l’encarregat de Grand Prix que, per això, demanava «estar més a prop dels nostres negocis per estar més tranquils».

Un discurs semblant feia l’encarregat del Saltamontes, David Cárdenas, que pensa que situar-se «més a prop» de l’atracció ajuda per «si hi ha algun imprevist». De totes maneres, també diu que ha tingut «sort» perquè ell té la caravana a la Copa. En canvi, altres firaries «no n’han tingut tanta» i han de creuar el pont fins a arribar a Domeny un cop han acabat de treballar.

La Nòria és una de les atraccions més emblemàtiques de les Fires. Fa dècades que any rere any arriba a la ciutat, igual que el seu encarregat, José María Buendía. «A la Devesa s’hi està molt a gust» i, per això, «no ens agrada» aquest canvi d’ubicació de les caravanes. En canvi, l’encarregat d’una altra de les atraccions més mítiques de les Fires com és el Ratón Vacilón, Mario Halmajan, també veu aspectes positius al fet d’instal·lar al campament lluny de la Devesa. «És millor per la tranquil·litat, perquè el soroll de les màquines arriba a molestar», explicava. I d’això en té prou experiència perquè, amb aquest, farà 23 anys que ve per les Festes de Sant Narcís. Tot i així, també afirmava que «si tens la caravana a prop, no pateixes tant per l’atracció».