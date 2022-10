Diverses desenes de treballadors municipals es van concentrar ahir al migdia davant de l’Ajuntament de Girona per reclamar que es trobi una solució per tal que tots els empleats cobrin el que es va pactar quan es va aprovar la valoració dels llocs de treball, l’any 2019. Els sindicats ja havien fet manifestacions i accions de protesta en el passat en aquest sentit i ara preveuen reiniciar les mobilitzacions coincidint amb les Fires de Sant Narcís per obtenir els diners promesos. Des de fa mesos, els sindicats lamenten la inacció de l’equip de govern i apunten que s’estan incomplint els acords aconseguits sobre la part econòmica de la Valoració de Llocs de treball, un fet que «suposa una pèrdua econòmica cada mes per un 85 per cent de la plantilla». La disputa està el tant per cent promès d’increment que no s’ha pagat tot i un informe de secretari que avalala el pagament.